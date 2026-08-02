Nach dem Horror-Crash meldet sich Andrea Kaisers Ehemann

Erleichterung nach dem Schrecken: Sébastien Ogier (42), Ehemann von Sat.1-Moderatorin Andrea Kaiser (44), hat sich nach seinem schweren Unfall mit Teampartner Julien Ingrassia bei der Rallye Finnland aus dem Krankenhaus gemeldet und Entwarnung gegeben. Der neunfache Rallye-Weltmeister war auf der 17. Wertungsprüfung von der Strecke abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit abgeflogen, anschließend musste er per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden. Nun meldete sich der Franzose bei Instagram zu Wort und beruhigte alle Gemüter: "Uns geht es beiden gut, was das Wichtigste ist", schrieb er dort.

Sébastien und sein Beifahrer Julien Ingrassia seien vorsorglich zur Untersuchung eingeliefert worden und hätten die Nacht im Krankenhaus verbracht. In seinem Post richtete der Fahrer besonders warme Worte an Julien, der unmittelbar nach dem Unfall die Situation in die Hand genommen hatte: "Außerdem muss ich mich bei Julien bedanken, dass er sich nach dem Aufprall direkt um mich gekümmert und meiner Familie sofort gesagt hat, dass es mir gut geht", so Sébastien. Auch dem Toyota-Team dankte er ausdrücklich für das "robuste Auto", das den heftigen Aufprall abgefangen habe.

Die Enttäuschung über das vorzeitige Aus ließ der Rallyestar dabei ebenfalls durchklingen – denn er hatte bis zum Crash die Rallye angeführt. Nun haben er und sein Beifahrer nur ein Ziel: "Wir werden uns jetzt etwas ausruhen und dafür sorgen, dass wir bald wieder voll fit sind." Trotz des Ausscheidens aus dem Rennen zeigte Sébastien Teamgeist: Im Post wünschte er seinen weiteren Teamkollegen viel Erfolg bei der laufenden Rallye. Zum Abschluss bedankte sich der Franzose noch bei seinen Fans: "Danke für alle Nachrichten, die wir erhalten haben."

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Imago Sebastien Ogier bei der Rallye Finnland, 2026

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Getty Images Sébastien Orgier und Andrea Kaiser im August 2022 in Hamburg

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Getty Images Sebastien Ogier und Vincent Landais im Toyota GR Yaris Rally1 bei der Rallye Finnland in Jyvaskyla