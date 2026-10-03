Weihnachtsshow: Giovanni Zarrella will Spendenrekord toppen

Giovanni Zarrella (48) hat sich für seine diesjährige Weihnachtsshow ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Der Musiker und Moderator möchte das Spendenergebnis des Vorjahres von mehr als 3,6 Millionen Euro noch übertreffen. Wie das ZDF in einer Pressemitteilung ankündigt, wird "Die große Weihnachtsshow" am 3. Dezember 2026 um 20:15 Uhr live aus der Baden-Arena in Offenburg übertragen. Gemeinsam mit zahlreichen Künstlerkolleginnen und -kollegen sowie dem Publikum will Giovanni mit bekannten Weihnachtshits die Adventszeit einläuten. Im Mittelpunkt steht dabei erneut der gute Zweck: Die Spenden gehen an die beiden Hilfswerke Brot für die Welt und Misereor. "Wir sind gespannt, ob wir das in diesem Jahr vielleicht noch toppen können!", erklärt Giovanni mit Blick auf die stolze Summe aus dem vergangenen Jahr.

Die Messlatte für die diesjährige Ausgabe liegt hoch, denn bereits die Premiere der Weihnachtsshow im vergangenen Jahr wurde zum Erfolg. "Im letzten Jahr haben wir mit der Weihnachtsausgabe unserer Sendung Premiere gefeiert und gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mehr als unglaubliche 3,6 Millionen Euro für den guten Zweck gesammelt", blickt Giovanni in der ZDF-Pressemitteilung zurück. Auch 2026 sollen besondere Auftritte und bekannte Weihnachtslieder für festliche Stimmung sorgen und möglichst viele Menschen zum Spenden bewegen. Neben dem guten Zweck freut sich der Moderator vor allem auf die Atmosphäre in der Baden-Arena und das gemeinsame Erlebnis mit den Gästen vor Ort. "Gemeinsam mit unserem Publikum werden wir eine wunderbare Zeit verbringen!", zeigt sich Giovanni schon jetzt voller Vorfreude.

Schon bei der ersten Ausgabe von "Die große Weihnachtsshow" konnte Giovanni auf prominente Unterstützung zählen. Unter anderem standen Beatrice Egli (38), Howard Carpendale (80), Andreas Gabalier (41), die No Angels, Alexander Klaws (43) und Lord of the Dance mit ihm auf der Bühne. Rund um die diesjährige Weihnachtsausgabe wartet auf den Entertainer ohnehin ein voller Terminkalender: Am 21. November würdigt er in "Die Giovanni Zarrella Show: Wir sagen Dankeschön" ehrenamtlich Engagierte, vier Tage später folgt die Aufzeichnung von "Abenteuerland – Ein Abend für PUR". Am 27. November steht dann eine besondere Premiere an: Gemeinsam mit Fanny Stapf moderiert Giovanni auf Schloss Kaps in Kitzbühel erstmals die ROMY-Gala, die ab 21:20 Uhr im ORF übertragen wird.

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ZDF / Brand New Media [M] Giovanni Zarrella, Moderator

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Getty Images Giovanni Zarrella, Moderator

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Getty Images Giovanni Zarrella, Ilse DeLange, and Sascha Vollmer und Alec Völkel bei der Giovanni Zarrella Show

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