Bei Zarrella und Co.: Stefan Mross bald wieder zurück im TV

Nach einer ruhigeren Zeit auf dem Bildschirm meldet sich Stefan Mross (50) zurück: In den kommenden Wochen stehen gleich drei Fernsehtermine in seinem Kalender. Das hat der Musiker und Moderator selbst auf seinem Instagram-Account angekündigt. Den Anfang macht er am 3. Dezember 2026 als Gast in Giovanni Zarrellas (48) "Die große Weihnachtsshow". Danach tritt er in der ARD-Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" an, und zwar zusammen mit Carmen Nebel (70). Am 23. Januar 2027 folgt dann ein Auftritt bei "Wenn die Musi spielt". Damit präsentiert sich der Entertainer binnen kurzer Zeit in drei völlig verschiedenen Sendeformen: einem weihnachtlichen Festprogramm, einer Rateshow sowie einer traditionellen Schlagersendung. Nach einer Phase der Zurückhaltung meldet sich Stefan somit mit einem prall gefüllten Terminkalender im Fernsehen zurück.

Welche Funktion Stefan in Giovannis Sendung einnehmen wird, bleibt vorerst ein Geheimnis. Es ist noch unklar, ob er selbst die Bühne betritt, um einen Song zu performen, oder ob er stattdessen am Spendentelefon Platz nimmt, um die Anrufe des Publikums entgegenzunehmen. Beim ARD-Quiz ist dagegen schon klarer, was ihn erwartet: Dort rät er im Team gegen das gegnerische Team mit Moderatorin Carmen. Wann genau die Folge ausgestrahlt wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Über die drei angekündigten Sendungen hinaus gibt es noch keine weiteren festen Termine. Ob Stefan auch beim "Adventsfest" von Florian Silbereisen (45) oder beim "Silvester-Schlagerbooom" dabei ist, wurde bislang nicht bestätigt. Fest zugesagt sind bisher also nur die Weihnachtsshow, das Quiz und die Schlagersendung im Januar.

Doch nicht nur im TV-Programm hat der dreifache Vater zur Weihnachtszeit alle Hände voll zu tun. Am 6. Dezember 2026 bricht er gemeinsam mit Eva Luginger und weiteren Kollegen zu einer Weihnachtstournee auf. Bei diesen Terminen tauscht er das Studio gegen die Konzertbühne und präsentiert sich seinem Publikum wieder völlig live. Stefan, der kürzlich bereits bei RTL auftauchte, gehört schon seit vielen Jahren zu den bekannten Gesichtern der deutschen Schlager- und Unterhaltungsbranche. Dabei arbeitet er sowohl als Musiker als auch als Moderator.

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Imago Stefan Mross und Giovanni Zarrella bei "Immer wieder sonntags"

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Imago Stefan Mross moderiert die vorerst letzte Live-Ausgabe von "Immer wieder sonntags" in Rust, 6. September 2026

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