Diese Gäste sind bei Giovanni Zarrellas Weihnachtsshow dabei

Giovanni Zarrella (47) moderiert erstmals "Die große Weihnachtsshow" im ZDF. Ausgestrahlt wird das Format am Donnerstag, 4. Dezember 2025, um 20:15 Uhr. Der Sänger wird dabei von einer hochkarätigen Gästeliste unterstützt, darunter die Schlagerstars Beatrice Egli (37), Howard Carpendale (79) und Andreas Gabalier (41). Mit dabei sind außerdem die No Angels, Musicaldarsteller Alexander Klaws (42) und die berühmte Tanzformation Lord Of The Dance. Die Veranstaltung verspricht nicht nur musikalische Highlights, sondern hat auch einen wohltätigen Zweck: Spenden werden für die Organisationen Misereor und Brot für die Welt gesammelt.

In einem Interview mit dem Sender gibt Giovanni einen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer erwartet. "Es soll ein Abend voller Wärme und vertrauter Musik werden", erklärt er und fügt hinzu, dass es ihm wichtig sei, das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt zu vermitteln. Neben Klassikern der Weihnachtsmusik, die zum Mitsingen einladen, stehen auch besinnliche Momente auf dem Programm, die Vorfreude auf die Feiertage wecken sollen. Die Sendung bietet einen festlichen Rahmen, um nicht nur mit Familie und Freunden die Vorweihnachtszeit zu genießen, sondern auch über diejenigen nachzudenken, die Unterstützung benötigen.

Giovanni Zarrella, der selbst für seine einfühlsame Art und Liebe zur Musik bekannt ist, sichert sich mit diesem neuen Projekt einen weiteren Höhepunkt in seiner Karriere. Der Ehemann von Jana Ina Zarrella (48) hat nicht nur als Sänger, sondern in den letzten Jahren auch als Moderator große Erfolge gefeiert. Für den Italiener ist klar, dass er seine Karriere nicht ohne seine Partnerin haben könnte. "Meine Frau kam in mein Leben und war direkt meine größte Motivation, weiterzumachen. Ich wollte ihr Sicherheit geben können und ein Rückhalt sein", gab er im Gespräch mit dpa zu.

ZDF / Brand New Media [M] Giovanni Zarrella, Moderator

Getty Images Schlagerstar Beatrice Egli im Juli 2022 in Gelsenkirchen

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien