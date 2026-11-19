Christina Hännis (36) Einstieg bei Let's Dance verlief ganz anders als ursprünglich geplant. Wie die Tänzerin jetzt in ihrer Instagram-Story erzählt, sollte sie in ihrer ersten Staffel im Jahr 2017 eigentlich mit Pietro Lombardi (34) antreten. Doch noch bevor die RTL-Tanzshow richtig begonnen hatte, brach sich der Sänger den Fuß und musste seine Teilnahme absagen. Bei der Partnerzuteilung, die damals zum ersten Mal live über die Bühne ging, stand Christina deshalb zunächst ganz allein ohne Promipartner da. Erst eine Woche später brachte ein Anruf die überraschende Wendung. Dabei erfuhr sie, dass Giovanni Zarrella (48) für Pietro einspringen und fortan mit ihr trainieren würde. Von ihrem Ersatzpartner ist die Profitänzerin bis heute begeistert. "Er ist nicht nur vor der Kamera cool, sondern auch hinter der Kamera", schwärmte sie in ihrer Story.

Der Wechsel ins Fernsehen war für Christina ohnehin eine große Umstellung. Tanzsport und "Let's Dance" seien zwei völlig unterschiedliche Bereiche, erklärt sie ihrer Community. Wer in einer der beiden Disziplinen erfolgreich sei, müsse deshalb nicht automatisch auch in der anderen überzeugen. Umso gespannter hatte Christina ihrer ersten Partnerzuteilung entgegengefiebert. Statt eines prominenten Kandidaten folgte in der Liveshow jedoch die ernüchternde Ansage: "Christina. Für dich haben wir keinen Tanzpartner." Umso größer war die Freude, als kurz darauf Giovanni ins Spiel kam. Rückblickend bezeichnet sie ihn als "den Tanzpartner" für ihre erste Staffel. Dazu zeigte sie ältere Aufnahmen, auf denen die beiden lächelnd in Tanzpose und bei einer Hebefigur zu sehen sind. Ganz ohne Zwischenfälle verlief die gemeinsame Zeit allerdings nicht: Kurz vor dem Ende der Staffel habe ein Unfall alles überschattet. Mehr verriet Christina vorerst nicht. Stattdessen fragte die Profitänzerin ihre Community, ob sie wissen möchte, wie die Geschichte weiterging.

Die Gelegenheit bei "Let's Dance" bot sich Christina Hänni in einer schwierigen Phase ihrer Laufbahn. Als sie 26 Jahre alt war, hatte ihr damaliger Tanzpartner seine Karriere beendet. Die Entscheidung kam für Christina unerwartet und stellte ihre eigene Zukunft auf dem Parkett infrage. Dabei hatte sich das Duo trotz ihres parallel laufenden Studiums bis unter die 20 besten Tanzpaare der Welt vorgearbeitet. Mit der RTL-Show schlug sie anschließend ein neues Kapitel auf, auch wenn der Auftakt durch Pietros Verletzung zunächst anders lief als geplant. Das Tanzen begleitet Christina schon seit ihrer Kindheit. Im Tanzsport gehörte sie zeitweise sogar zur Weltspitze.

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni im Juni 2025

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Getty Images Giovanni Zarrella und Christina Hänni bei "Let's Dance"

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