Wie Papa? Prinz Alexander ist ein kleiner Herzensbrecher

Prinz Alexander (10) von Schweden ist ganz schön groß geworden. Der älteste Sohn von Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Sofia zeigt sich nur selten bei öffentlichen Terminen – umso mehr fallen die neuen Bilder des Zehnjährigen auf. Ende September begleitete Alexander seinen Vater zum Prins Carl Philips Racing Pokal nach Karlskoga. Dort durfte er sogar selbst ins Kart steigen. Auf den aktuellen Aufnahmen ist kaum zu übersehen, wie sehr der junge Royal inzwischen gewachsen ist. Mit seinem dunklen Haarschnitt, dem offenen Blick und seiner ruhigen Art wirkt Alexander schon erstaunlich erwachsen – und gleichzeitig immer noch ziemlich putzig.

Ganz der Papa ist Alexander optisch zwar nicht unbedingt, aber vieles erinnert auch an Mama Sofia. Ein Blick auf alte Fotos von Carl Philip zeigt aber trotzdem einige Ähnlichkeiten. Vor allem bei Augenpartie, Gesichtsform und dem eher zurückhaltenden Ausdruck lassen sich Parallelen erkennen. Die gemeinsame Leidenschaft für den Motorsport verbindet Vater und Sohn ohnehin schon jetzt. Beim Rennwochenende zeigte sich außerdem, wie eng Alexander und Carl Philip miteinander sind. Der Zehnjährige verfolgte das Geschehen aufmerksam, fieberte mit und applaudierte gemeinsam mit seinen Brüdern am Streckenrand. Carl Philip wiederum war mittendrin und teilte seine große Motorsportleidenschaft sichtbar mit seinen Söhnen. Für Alexander reichte es bei seinem eigenen Rennen zwar nicht für das Finale, die gute Laune ließ er sich davon aber offenbar nicht nehmen. Später war er bei der Siegerehrung wieder mittendrin.

Dass Motorsport für die Familie eine große Rolle spielt, ist kein Geheimnis. Carl Philip selbst saß viele Jahre hinter dem Steuer und nahm an professionellen Autorennen teil. Alexander scheint diese Begeisterung längst für sich entdeckt zu haben. Schon im vergangenen Jahr war er bei dem Kartevent selbst an den Start gegangen. Die neuen Bilder zeigen nun, wie selbstverständlich er sich inzwischen in dieser Umgebung bewegt. Abseits der Rennstrecke bekommt man den Zehnjährigen dagegen nur selten zu Gesicht. Carl Philip und Sofia halten ihre vier Kinder weitgehend aus dem Rampenlicht heraus und nehmen sie nur gelegentlich zu öffentlichen Veranstaltungen mit. Gerade deshalb fällt bei jedem neuen Auftritt besonders auf, wie schnell Alexander heranwächst. Aus dem kleinen Prinzen, den viele Royalfans noch von früheren Familienbildern kennen, ist mittlerweile ein großer Schuljunge geworden.

Trotzdem scheint bei solchen Ausflügen der Spaß nicht zu kurz zu kommen. Auch Bruder Julian (5) war in Karlskoga dabei, und die beiden sollen am Streckenrand herumgealbert und sogar spielerisch um einen Sitzplatz gerangelt haben. So konzentriert Alexander beim Rennen auch wirkte – abseits der Strecke ist er offenbar noch ganz der zehnjährige Junge. Alexander wurde im April 2016 als erstes Kind von Carl Philip und Sofia geboren. Inzwischen hat er drei jüngere Geschwister. Und auch wenn er noch einige Jahre vom Erwachsenenalter entfernt ist: Die aktuellen Bilder zeigen schon jetzt, dass aus dem kleinen Royal langsam ein ziemlich charmanter junger Prinz wird.

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dana press Prinz Alexander beim Kart-Wettbewerb und der Verleihung des Prins Carl Philips Racingpokal in Karlskoga

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Imago Prinz Carl Philip bei einem Fototermin vor Weihnachten 1991 im Schloss Drottningholm, Stockholm

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ActionPress Prinz Julian und Prinz Alexander beim Prins Carl Philips Racing Pokal

ActionPress Prinz Carl Philip mit seinen Söhnen Julian und Alexander beim Prinz-Carl-Philip-Rennpokal, Karlskoga

ActionPress Prinz Carl Philip mit seinem Sohn Prinz Julian beim Prinz-Carl-Philip-Rennpokal, Karlskoga

dana press Prinz Carl Philip mit seinen Söhnen Gabriel und Alexander beim Porsche Carrera Cup in Mantorp im September 2026