Miranda Lambert schüttete Chad Kroeger Drink ins Gesicht

Miranda Lambert (42) stellt klar, was in einer langen Partynacht zwischen ihr und Nickelback-Frontmann Chad Kroeger (51) wirklich passiert sein soll. Seit mehr als 15 Jahren hält sich das Gerücht, die Countrysängerin habe dem Musiker bei einer Auseinandersetzung in einer Kneipe ins Gesicht geschlagen. Jetzt hat die Countrysängerin die Sache selbst aufgeklärt – und zwar in der neuen Folge des Podcasts "Popcast" der New York Times. Co-Moderator Joe Coscarelli fragte sie direkt, ob sie dem Musiker tatsächlich einen Schlag verpasst habe. Mirandas Antwort fiel eindeutig aus. Geschlagen habe sie ihn nicht. Stattdessen landete 2010 ein Getränk in seinem Gesicht: "Ich habe ihm Moonshine ins Gesicht geschüttet. Das habe ich getan", stellte die Musikerin in dem Gespräch klar.

Nach früheren Informationen von Us Weekly soll Chad die Sängerin mehrfach dazu gedrängt haben, gemeinsam Shots zu trinken, was Miranda jedoch abgelehnt habe. Ein Augenzeuge behauptete damals, der Rockmusiker habe sie daraufhin beschimpft und gesagt, sie müsse "deswegen keine Schlampe sein". Anschließend soll sie den Shot genommen und ihn über Chad geschüttet haben. Zum Zustand aller Beteiligten merkte die Sängerin an: "Es war einfach eine lange Nacht, und niemand war in seiner besten Verfassung." Ob die Aktion nur schelmisch gemeint war? "Ich weiß nicht, ob zwischen uns jetzt alles in Ordnung ist – aber es ist mir egal", so die Countrysängerin.

Auch Mirandas damaliger Partner Blake Shelton (50) spielte einige Jahre später auf die Geschichte an. In einer Rolling-Stone-Titelgeschichte von 2014 erzählte er, dass Menschen in Bars immer wieder provozieren oder besonders groß auftreten würden: "Die Leute versuchen in Bars immer, große Töne zu spucken oder ihren Bluff auffliegen zu lassen. Bei einem von ihnen möchte ich den Namen des Typen nicht nennen, aber er ist der Leadsänger einer sehr beliebten Rockband", erzählte der Countrysänger damals. Viel Spielraum für Rätsel ließ er dann aber doch nicht: "Seine Initialen sind C.K." Noch im Jahr der Nashville-Nacht verlobten sich Miranda und Blake, 2011 folgte die Hochzeit. Im Juli 2015 gaben die beiden dann nach vier Ehejahren ihre Scheidung bekannt. Heute sind beide anderweitig vergeben.

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Getty Images Miranda Lambert bei dem CMAs

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Getty Images Chad Kroeger, Frontmann der Band Nickelback

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Getty Images Blake Shelton und Miranda Lambert im Februar 2012