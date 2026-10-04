Chad Lowes Tochter Mabel nimmt Abschied von Schwester Fiona

Chad Lowe (58) und seine Familie sind derzeit in tiefer Trauer: Fiona, die 13-jährige Tochter des Pretty Little Liars-Stars und Produzentin Kim Painter, ist verstorben. Ihre ältere Schwester Mabel nimmt auf Instagram in rührenden Worten Abschied. "Ich liebe dich so sehr, Fiona. Ich wünschte, deine kurze Zeit hier wäre leichter gewesen, und ich hoffe, du findest jetzt Frieden. Ich werde dich für immer in Ehren halten und deine Erinnerung lebendig bewahren. Ich liebe dich, ich hoffe, du wusstest, wie sehr", erweist Mabel Fiona die letzte Ehre.

Dazu teilt die 17-Jährige eine Reihe an Erinnerungsfotos, auf denen sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester in fröhlichen Momenten zu sehen ist. Unter anderem, als sie noch jünger waren und einen gemeinsamen Tag am Strand verbrachten, beim Spielen im Garten oder beim Kuscheln nach dem Aufstehen. Auch ein Foto von Fiona an einem ihrer letzten Geburtstage veröffentlicht Mabel auf Social Media.

Fiona starb am 29. September 2026. Ihren Verlust bestätigten ihre Eltern kurz darauf gegenüber Page Six. "Wir sind zutiefst untröstlich über den Verlust unserer geliebten Fiona. Sie war ein liebevolles junges Mädchen, das klug und kreativ war und es liebte zu tanzen. Ihre Schwestern verehrten sie und ihre Eltern liebten sie innig. Tatsächlich war sie das Licht unseres Lebens. Ihr Tod ist für unsere gesamte Familie niederschmetternd", lautete die Erklärung von Chad und Kim. Fionas Tod wurde von der Gerichtsmedizin als Suizid eingestuft.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Chad Lowe mit Kim Painter sowie Nixie Lowe, Fiona Lowe und Mabel Lowe bei der Premiere von "Moon Girl and Devil Dinosaur" in Burbank

Instagram / mabellowe_ Fiona Lowe, Tochter von Chad Lowe und Kim Painter