Depression: Christian Lells Scheitern wurde zum Wendepunkt

Christian Lell (42) hat einen lebensgefährlichen Tiefpunkt seiner Depression öffentlich gemacht. Im Podcast "Tommy Unlocks" erzählt der ehemalige Spieler des FC Bayern, wie der Zusammenbruch seines Immobilienunternehmens schließlich einen radikalen Wertewandel auslöste. Nach dem Ende seiner Fußballkarriere hatte sich der 42-Jährige mit großen Bauprojekten in München und Umgebung eine neue Existenz aufgebaut. Doch infolge der Krise musste er seine Holding am Ende für einen symbolischen Euro abgeben. Im Podcast spricht der ehemalige Profi nun offen darüber, wie ihn der Zusammenbruch seines Lebenswerks zunächst noch tiefer in eine schwere Depression stürzte. Einen dramatischen Moment erlebte er auf einer Yacht: Er ließ sich eines Tages in die Heckwelle fallen und wartete auf eine Antwort einer, wie er es nennt, "höheren Instanz". Die Heckschrauben zogen ihn jedoch nicht an, sondern drückten ihn weg – der einstige Spieler des FC Bayern München überlebte die lebensgefährliche Situation. Danach begann er, sein bisheriges Leben und seine Werte grundlegend zu hinterfragen.

Nach seiner Sportkarriere habe Christian weiterhin Glück, Reichtum, Aufmerksamkeit und Sicherheit gesucht. Ohne den festen "roten Faden" aus dem Profifußball verlor er sich nach eigener Aussage jedoch immer mehr im Unternehmertum und in einem exzessiven Lebensstil. Drogen, Partys, Frauen, immer größere Yachten und andere Statussymbole bestimmten seinen Alltag. Hinter der glänzenden Fassade hätten zugleich "Leere, Unzufriedenheit und Schmerz" zugenommen. Mehr als zwei Jahre dauerte diese dunkle Phase laut dem ehemaligen Reality-TV-Teilnehmer. Die Krise im Immobiliengeschäft beendete diesen Lebensstil abrupt. Heute glaubt er, dass ihm das geschäftliche Scheitern womöglich das Leben gerettet hat: "Die Yacht wäre nicht 20, 30 Meter, die wäre wahrscheinlich 40 Meter lang, das Konsumieren hätte nicht mittags angefangen, sondern morgens, und ich wäre nie zu dem Punkt gekommen, dass ich angefangen hätte, mein Leben zu reflektieren."

Als Hintergrund für seine jahrelange Flucht in Ablenkung nennt Christian eine belastende Kindheit. Sein Elternhaus sei von Alkohol und Gewalt geprägt gewesen. Auch der Tod seiner Schwester habe ihn schwer getroffen. Einen weiteren schwierigen Abschnitt seines Privatlebens thematisierte der ehemalige Bewohner von Promi Big Brother-Bewohner in der Realityshow. Dabei sprach er über einen eskalierten Konflikt mit seiner damaligen Partnerin, mit der er 2013 in Spanien lebte. Nach seinen Angaben hatten Unregelmäßigkeiten auf dem von seiner Partnerin verwalteten Bankkonto einen Streit um Geld und Vertrauen ausgelöst. Im Zuge damaliger Gewaltvorwürfe wurde der Ex-Fußballer für einen Tag festgenommen. Vor dem Haftrichter habe sich die Angelegenheit aus seiner Sicht schnell geklärt. Die öffentlich verbreiteten Anschuldigungen hätten ihn dennoch weiter begleitet.

Anzeige Anzeige

Imago Christian Lell auf der Wiesn 2018 in der Käfer-Schänke in München

Anzeige Anzeige

Imago Christian Lell bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena, Leverkusen, 06.06.2026

Anzeige Anzeige

Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026