Darum sieht Wencke Myhre ihre Krebstherapie als Geschenk

Wencke Myhre (79) erkrankte 2010 an Krebs – und blickt heute mit ganz anderen Gefühlen auf diese Zeit zurück, als man vermuten würde. Chemotherapie, Bestrahlung und eine erzwungene Pause von der Bühne setzten der Sängerin damals zu. Trotzdem empfindet sie die Monate im Nachhinein als Geschenk, wie sie nun im SWR-Podcast "Assenheimers Promitalk" erzählte. Nach Jahrzehnten voller Auftritte, Tourneen und Termine konnte sie zum ersten Mal innehalten. Und sie war ihrer Familie so nah wie lange nicht mehr. "Ich war in den Armen meiner Familie. Es war fantastisch. Die kamen, haben gekocht für mich. Ich habe es für die Enkelkinder weggesteckt", schilderte die Norwegerin. Weil sie sich während der Behandlung vor Infekten schützen musste, verlegte die Familie ihre gemeinsamen Stunden kurzerhand ins Freie. Alle zogen sich warm an, setzten sich ans Feuer oder gingen gemeinsam spazieren. Genau diese Momente halfen der Sängerin dabei, die Erkrankung zeitweise auszublenden.

"Ich habe lauter solche Sachen gemacht und dabei habe ich es selber vergessen. Mit Mütze auf und viel lachen", erinnerte sie sich im SWR-Podcast. Für ihre Liebsten wollte sie die Krankheit also möglichst klein halten – und bekam im Gegenzug genau die Fürsorge, die ihr in all den Jahren auf Tour gefehlt hatte. Dass die Therapie dennoch ein tiefer Einschnitt war, verschweigt Wencke nicht. Gegenüber Mein Star hatte sie das Ausmaß der Behandlung einmal so beschrieben: "Die Ärzte haben mir das volle Programm gegeben: Chemotherapie, Bestrahlung, und ich musste einen neuen Nullpunkt in meinem Leben finden." Ihr Leben musste sie damals also komplett neu sortieren.

Der Lebensfreude der Musikerin tat die schwere Zeit jedoch keinen Abbruch. Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft 2011 in Oslo stand sie mit einer Perücke im Schnee und sang vor Zehntausenden Zuschauern. Angst vor dem Sterben hatte sie zu dem Zeitpunkt auch keine, da sie den Ärzten und ihren Einschätzungen voll und ganz vertraute. Nach dem Ende der Therapie begann sie zu trainieren, um auf die Bühne zurückzukehren. Mit dem Gedanken daran, ob die Krankheit zurückkommen könnte, hält sich die Sängerin bis heute nicht auf, wie sie Mein Star verriet: "Die Frage stelle ich mir nicht. Die Ärzte sagen, ich habe gute Prognosen und so lebe ich." Auch in schwierigen Momenten sucht die 79-Jährige lieber nach dem Komischen. Am wohlsten fühlt sie sich dabei in ihrem Zuhause auf der norwegischen Insel Nesøya im Oslofjord.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wencke Myhre bei "Hello Again – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" in der Westfalenhalle, Dortmund, 19. August 2025

Anzeige Anzeige

Galuschka,Horst / ActionPress Wencke Myhre, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Wencke Myhre singt bei "50 Jahre Hitparade", 2019