Deshalb fehlen René Casselly und Moritz bei "Ninja Warrior"

Die elfte Staffel von Ninja Warrior Germany geht erstmals ohne zwei ihrer erfolgreichsten Athleten an den Start: René Casselly (30) und Moritz Hans (30) treten 2026 nicht im RTL-Parcours in Köln an. Moritz setzt erstmals aus, nachdem er seit der Premierensaison 2016 jedes Jahr dabei war. Der Sportkletterer kämpft seit knapp einem Jahr mit Beschwerden an der linken Schulter und möchte seine Gesundheit nicht durch einen Start zusätzlich belasten. Der Sportler erklärte auf Instagram: "Diese Entscheidung tut weh! Fast so sehr wie meine linke Schulter, die mir seit knapp einem Jahr Probleme macht." Nun will er seinen Körper behutsam wieder aufbauen und sich verstärkt dem Klettersport widmen. Gleichzeitig machte er mit einer kurzen Ansage Hoffnung auf eine Rückkehr: "Comeback 2027."

Für René ist es die erste Pause seit seinem Einstieg im Jahr 2017. Wie aus seinen Aussagen gegenüber der Fuldaer Zeitung hervorgeht, nimmt ihn seine neue Aufgabe als Direktor der Circus-Flic-Flac-Produktionen in Kassel und Bielefeld derzeit zu sehr in Anspruch. Denn wenn der Sportler antritt, will er auch um den Gesamtsieg kämpfen. Dafür brauche er eine Vorbereitungszeit von fünf bis sechs Monaten. Neben seiner Arbeit als Direktor steht René in Kassel selbst mit einer Todesrad-Nummer in der Manege. Außerdem trainiert er gemeinsam mit Fabian Hambüchen (38) für eine Schleuderbrett-Nummer und tritt beim Internationalen Zirkusfestival von Monte-Carlo an. Ein TV-Comeback schließt er dennoch nicht aus: "Dass ich 2026 eine Pause mache, heißt nicht, dass ich nächstes Jahr nicht noch einmal angreifen werde. Da ist Raum für mehr. Die besten Jahre liegen noch vor mir", betonte er.

Die elfte Staffel der Actionshow ist kürzlich mit zehn neuen Folgen auf dem gewohnten Freitagabend-Sendeplatz bei RTL gestartet. Jan Köppen (43) und Wolff-Christoph Fuss kommentieren die Läufe, während Anna Fleischhauer als Field-Reporterin direkt am Parcours im Einsatz ist. René und Moritz gehörten über Jahre zu den prägenden Athleten des Wettbewerbs. Als erste Teilnehmer der deutschen Ausgabe bezwangen sie den "Mount Midoriyama" innerhalb des Zeitlimits. Weil René dabei einige Sekunden schneller war, sicherte er sich als bislang einziger Athlet das Preisgeld von 300.000 Euro. Der Zirkusartist trat seit 2017 in jeder Staffel an und wurde unter anderem 2024 zum "Last Man Standing". Moritz war sogar seit dem Start der Show 2016 durchgehend dabei. Als einziger Athlet erreichte er in jeder seiner Staffeln das Finale und wurde 2017 zum "Last Man Standing". 2021 und 2024 musste er sich jeweils knapp René geschlagen geben. 2026 fehlen damit zwei langjährige Konkurrenten, deren sportliches Duell bei einer möglichen Rückkehr im kommenden Jahr weitergehen könnte.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Markus Hertrich, RTL / Markus Hertrich Collage: René Casselly und Moritz Hans

Anzeige Anzeige

Getty Images René Casselly und Fabian Hambüchen beim RTL-Turmspringen, Februar 2023

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Anna Fleischhauer und Wolff Fuss

Anzeige