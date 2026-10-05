HadeB-Fans sind von Linas und Daniels Trennung geschockt

Diese Nachricht hat viele Zuschauer ziemlich überrascht: Lina und Daniel, die sich 2025 bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben hatten, gehen künftig getrennte Wege. Für viele Fans der Kuppelshow kommt das Liebes-Aus unerwartet, denn die beiden wirkten über lange Zeit sehr harmonisch und unkompliziert. Einige Zuschauer sahen in ihnen sogar das Traumpaar der letzten Staffel. Entsprechend groß ist jetzt die Enttäuschung. Unter den Beiträgen auf den Instagram-Profilen der beiden Realitystars finden sich zahlreiche traurige Kommentare. Viele Anhänger können kaum glauben, dass ausgerechnet diese Beziehung nicht gehalten hat. Dabei taucht immer wieder dieselbe Frage auf: Was ist zwischen Lina und Daniel passiert? Eine Antwort darauf gibt es bislang nicht.

Wie sehr die Trennung die Fans beschäftigt, zeigt ein Blick in die Kommentarspalten auf Instagram. "Sehr, sehr schade, dass ihr getrennt seid. Ihr wart das beste Paar aus der Staffel. Ich wünsche euch trotzdem alles Liebe", schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Bin echt traurig über eure Trennung, ihr wart für mich eines der besten Paare." Besonders schwer nachzuvollziehen ist die Entwicklung für viele offenbar deshalb, weil Lina und Daniel zuletzt noch sehr harmonisch wirkten. "Was ist bloß passiert? Ihr seht so glücklich aus", fragt sich ein Follower. Neben der Enttäuschung gibt es aber auch viel Verständnis. "Habe gerade von eurer Trennung gelesen. Sehr schade, aber ihr habt mit Sicherheit eure Gründe. Fühlt euch gedrückt", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Kennengelernt hatten sich Lina und Daniel 2025 bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Im Rahmen der Sendung wagten sie den Schritt vor den Traualtar und entschieden sich auch nach dem Ende der Dreharbeiten dafür, ihrer Ehe eine Chance zu geben. Noch Anfang 2026 zogen die beiden sogar zusammen. Umso überraschender kommt das Liebesaus nun für viele ihrer Anhänger. Ihre Trennung machten Lina und Daniel mit einem gemeinsamen Statement auf Instagram öffentlich. Darin erklärten sie, dass der Entscheidung viele Gespräche und ein längerer Abwägungsprozess vorausgegangen seien. Gleichzeitig baten sie ihre Community darum, ihre Entscheidung zu respektieren und keinem von beiden die Schuld am Ende der Ehe zu geben. Warum ihre Beziehung letztlich gescheitert ist, verrieten Lina und Daniel bisher nicht.

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Instagram / lina_hadeb Lina und Daniel aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

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Joyn / Markus Hertrich Daniel und Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

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Instagram / daniel_hadeb Lina und Daniel von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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