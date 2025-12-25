"Hochzeit auf den ersten Blick"-Lina zieht zu ihrem Daniel

Lina und Daniel haben im großen Finale von Hochzeit auf den ersten Blick den Schritt gewagt und sich für die Ehe entschieden – trotz tausender Kilometer zwischen Kiel und Baden-Württemberg. Jetzt folgt die nächste Überraschung in ihrer TV-Lovestory: Lina zieht zu Daniel in den Süden. Verkündet wurde die Nachricht kurz nach der Ausstrahlung, als die beiden sich mit einem ehrlichen Update auf Instagram an ihre Fans wandten. Der Startschuss für den gemeinsamen Alltag ist gesetzt, der Zeitpunkt steht fest und das Ziel ebenso: das Ende der Fernbeziehung und ein Zuhause unter einem Dach in Baden-Württemberg.

Auf Instagram beschreibt Lina, wie es zu der Entscheidung kam – und dass Daniel damit nicht gerechnet hatte. "Manchmal entscheidet man sich nicht für einen Ort, sondern füreinander", schrieb die Reality-Bekanntheit in ihrem Post und verriet, dass sie ihren Ehemann nach dem Finale direkt fragte, ob sie zu ihm ziehen kann. "Nach dem Finale haben wir eine Entscheidung getroffen, die Daniel völlig überrascht hat. Als ich ihn fragte, ob ich zu ihm nach Baden-Württemberg ziehen kann, war er erst einmal sprachlos", so Lina. Fest steht nun auch der Termin: "Zum 01.01.2026 beginnt für uns ein neues Kapitel in Baden-Württemberg. Eine Entscheidung, die Mut gebraucht hat und vor allem viel Vertrauen und Liebe. Wir freuen uns auf das Ende der Fernbeziehung und auf einen gemeinsamen Alltag mit all den kleinen Momenten, die jetzt nicht mehr zwischen zwei Orten liegen, sondern bei uns", schrieb sie weiter.

Die Entfernung war von Beginn an ihr sensibles Thema: Kiel und Baden-Württemberg liegen nicht gerade um die Ecke, und schon beim Kennenlernen schwang die Sorge mit, wie sich Beruf, Familie und Freundeskreis auf zwei Standorte verteilen lassen. Umso mehr wirkt das Datum zum Jahreswechsel wie ein bewusst gesetzter Neustart. Wer die beiden seit der ersten Begegnung begleitet, erinnert sich an Daniels erste Unsicherheit wegen der Distanz – und daran, wie schnell die Chemie die Zweifel überlagerte. Privat zeigten sich Lina und der Baden-Württemberger zuletzt als eingespieltes Team, suchten den Kontakt zu ihren Communitys und ließen in Storys kleine Alltagsmomente sprechen: gemeinsames Kochen, lange Fahrten, spontane Lacher. Jetzt fällt die letzte große Hürde, und aus Wochenendkoffern wird ein gemeinsames Zuhause.

Anzeige Anzeige

Joyn Daniel und Lina beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lina_hadeb Lina und Daniel von "Hochzeit auf den ersten Blick" sagen "Ja" zum Zusammenziehen

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Anzeige