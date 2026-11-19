Hailey Bieber (29) stimmt sich schon jetzt auf ihren großen Tag ein! Kurz vor ihrem 30. Geburtstag gönnte sich das Model am Mittwochabend eine Date Night mit ihrem Ehemann Justin Bieber (32) – das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Das Paar besuchte das italienische Restaurant Emilio's Ballato in New York. Hailey setzte auf ein elegantes Ensemble aus schwarzem Satin. Zum Oberteil mit tiefem Ausschnitt trug sie einen figurbetonten Rock. Eine Satinschleife an der Brust machte ihren Look komplett. Justin wählte an ihrer Seite einen deutlich lässigeren Stil. Der Sänger zeigte sich in einer Lederjacke, mit Sonnenbrille und markantem Schnurrbart. Auch Hailey trug trotz der späten Stunde eine dunkle Brille. Als das Paar das Lokal wieder verließ, hatte die Unternehmerin zudem eine Geschenktüte in der Hand. Ihr runder Geburtstag steht erst am Sonntag an.

Auch bei den Details ihres monochromen Outfits überließ die 29-Jährige nichts dem Zufall. Zu dem schwarzen Satin-Ensemble kombinierte sie spitze Absatzschuhe, während ihre auffälligen blauen Nägel einen farbigen Kontrast bildeten. Außerdem zeigte sie sich an diesem Abend mit einer neuen Haarfarbe: Ihre Haare trägt Hailey inzwischen in einem dunkleren Ton. Justin präsentierte sich während des gemeinsamen Restaurantbesuchs von seiner aufmerksamen Seite. Als das Paar am Restaurant ankam, half er seiner Frau beim Aussteigen aus dem Auto. Das schicke Dinner fand damit genau vier Tage vor Haileys Ehrentag statt. Hailey wird am 22. November 30 Jahre alt. Ob die Geschenktüte tatsächlich eine frühe Geburtstagsüberraschung enthielt, ist nicht bekannt.

Hailey und Justin sind seit 2018 verheiratet. Im Jahr 2024 wurden sie Eltern ihres Sohnes Jack Blues. Die Zeit nach der Geburt war für das Model allerdings nicht immer leicht. Nach eigener Aussage litt Hailey danach an einer prämenstruellen dysphorischen Störung, kurz PMDS. Dabei handelt es sich um eine schwere Form des prämenstruellen Syndroms. Über ihre gesundheitlichen Probleme spricht sie offen und erklärte gegenüber WWD auch den Grund dafür: "Gespräche geben mir persönlich das Gefühl, weniger allein zu sein." Mit ihrer Kosmetikmarke Rhode möchte sie deshalb dazu beitragen, Themen rund um die Gesundheit von Frauen sichtbarer zu machen. Das Unternehmen plant, über einen Zeitraum von drei Jahren insgesamt fünf Millionen Dollar an die Foundation For Women's Health zu spenden. Die Organisation soll mit dem Geld bei ihrer Arbeit unterstützt werden. Haileys Engagement geht damit über persönliche Schilderungen hinaus und umfasst auch eine konkrete finanzielle Förderung im Bereich Frauengesundheit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

ActionPress / zz/XNY/starmaxinc.com Justin und Hailey Bieber nach der WM-Halbzeitshow in Manhattan, Juli 2026

Anzeige Anzeige