Justin Biebers Sohn Jack greift jetzt selbst in die Tasten

Justin Bieber (32) scheint sein musikalisches Talent an seinen Sohn Jack Blues weitergegeben zu haben. Hailey Bieber (29) hat ihren Fans jetzt in ihrer Instagram-Story einen seltenen Einblick in den Alltag mit ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Sohn Jack gewährt. In dem kurzen Clip steht der Kleine in einem lachsfarbenen Jogginganzug an einem Couchtisch. Vor ihm steht ein Keyboard, auf dessen Tasten er neugierig herumdrückt – dabei scheint er seine Mama gar nicht zu beachten. Hailey versah die Aufnahme mit einem kurzen Kommentar: "Blues liebt die Tasten."

Um musikalische Inspiration zu finden, muss Jack nicht weit suchen: Sein Vater gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Sängern der Welt. Justin selbst war erst elf Jahre alt, als er entdeckt und zum Sänger ausgebildet wurde. Der Sprössling wächst also von Anfang an mit Musik auf. Die Karriere seines Papas durfte er auch schon hautnah miterleben: Als sich Justin im Frühjahr 2026 auf seinen Auftritt als Headliner beim Coachella-Festival vorbereitete, war sein Sohn mit dabei und feuerte ihn an. Für diesen Anlass trug Jack sogar ein Klebetattoo mit dem Schriftzug "Bieberchella". Damals war er noch als kleiner Fan seines Vaters zu sehen.

Es passiert nicht oft, dass Hailey und Justin Einblicke in ihr Familienleben geben. Ihren Sohn halten sie größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, nur hin und wieder teilen sie ausgewählte Momente mit ihren Fans. Im April sprach die Unternehmerin gegenüber dem Magazin Interview darüber: "Sie wachsen so schnell und verändern sich so sehr, und es gibt immer so viel Aufregung. Man sieht ihnen dabei zu, wie sie das Leben zum ersten Mal erleben, also fühlt es sich irgendwie so an, als würde man es gemeinsam mit ihnen auf diese Weise erleben." Stattdessen teilen sie lieber gemeinsame Fotos von sich als Paar.

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