Neue Enthüllungen rund um Königin Mette-Marit (53) sorgen für Aufsehen: Ihr Ex-Freund John Ognby soll kurz vor ihrer Hochzeit mit dem damaligen Kronprinzen Haakon (53) im Jahr 2001 ein lukratives Angebot erhalten haben. Wie aus dem neuen Buch "Hoffet" hervorgeht, sollen ihm 2,5 Millionen norwegische Kronen angeboten worden sein. Im Gegenzug sollte John demnach dafür sorgen, dass ein privates Video von ihm und Mette-Marit nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Die Aufnahme soll in einer Wohnung in Lillestrøm entstanden sein und beide zeigen. Doch der frühere Partner der heutigen Königin habe die hohe Summe ausgeschlagen. Dennoch blieb das Videomaterial unter Verschluss. Bis heute wurde das Video nicht veröffentlicht – obwohl die Existenz privater Aufnahmen bereits seit vielen Jahren öffentlich diskutiert wird.

Laut Nettavisen, das sich auf "Hoffet" beruft, soll der Milliardär Stein Erik Hagen die treibende Kraft hinter dem großzügigen Angebot gewesen sein. Wohlhabende und prominente Freunde des norwegischen Königshauses hätten demnach Geld gesammelt, um zu verhindern, dass das Video in falsche Hände gerät. Das Interesse daran soll riesig gewesen sein: Ein ausländisches Magazin habe angeblich sogar zwölf Millionen Kronen für eine Veröffentlichung geboten. Schon 2005 bestätigten John und seine damalige Anwältin Gunhild Lærum, dass er private Videos und Bilder von Mette-Marit besaß. Gegenüber dem Magazin erklärte er jedoch: "Ich bin keine Bedrohung für sie. Für mich hat dieses Material einen persönlichen Wert. Ich werde es an niemanden verkaufen, der beabsichtigt, es zu veröffentlichen."

John war vor Mette-Marits Beziehung zu Haakon mit der heutigen Königin liiert und ist laut "Hoffet" ebenfalls auf dem betreffenden Video zu sehen. Seine Anwältin hob schon 2005 hervor, dass er das Material nicht gegen seine frühere Partnerin einsetzen wolle. "Er ist Fotograf und war ihr Freund. Aber er ist nicht daran interessiert, die Kronprinzessin zu zerstören. Dass das Material nicht veröffentlicht wurde, sagt alles über die Loyalität meines Mandanten", stellte Gunhild damals gegenüber Nettavisen klar. Mette-Marit und Haakon heirateten im Jahr 2001. Nach dem Tod von König Harald V. (†89) am 28. August 2026 bestieg Haakon den norwegischen Thron. Seitdem trägt Mette-Marit den Titel Königin von Norwegen.

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Imago Höflichkeitsbesuch in Oslo: Mette-Marit bei der Ankunft des belgischen Königspaars im Schloss

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Dusan Reljin, The Royal Court Königin Mette-Marit und König Haakon VIII.

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