Antonia Hemmers (26) Jugend-Crush ist zurück, und zwar mit einer ganz neuen Rolle. Am Montag wurde offiziell bekannt gegeben, dass Robert Pattinson (40) in die Fußstapfen des berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte tritt und der neue James Bond wird. Für den Realitystar war das offenbar eine echte Herzensangelegenheit: Noch am selben Abend meldete sich Antonia in ihrer Instagram-Story zu Wort und geriet regelrecht ins Schwärmen. "Mein Jugend-Crush ist der neue James Bond, oh mein Gott! Ich bin glatt wieder verliebt. Er ist so heiß", jubelte sie vor ihren Followern. Ihre Begeisterung für den Schauspieler kommt nicht von ungefähr. Schon während der Twilight-Ära hatte Antonia nur Augen für Roberts Vampirfigur Edward Cullen. Die neue Rolle des Briten als berühmter Geheimagent scheint ihre damalige Begeisterung nun wieder voll entfacht zu haben. Während sie sich an ihre Teenagerzeit erinnerte, machte die Reality-TV-Bekanntheit jedenfalls keinen Hehl daraus, wie angetan sie noch immer von dem Schauspieler ist.

Um ihre Begeisterung zu verdeutlichen, blendete Antonia in ihrer Social-Media-Story auch Aufnahmen von Robert und dessen damaligem "Twilight"-Kollegen Taylor Lautner (34) ein. Beim Anblick ihres Favoriten fragte sie fassungslos: "Wie kann man so gut aussehen?" Dass damals viele Fans eher auf Taylors Werwolf Jacob standen, konnte die Reality-TV-Bekanntheit nie von ihrer Meinung abbringen. "Alle standen immer auf den anderen – Taylor. Ich glaube, ich bin die Einzige, die den geiler fand", stellte sie klar. Sogar bei ihrem Partner entschuldigte sich die 26-Jährige scherzhaft für die überschwänglichen Worte. "Sorry, Schatz, ich hab dich auch lieb, aber der...", setzte Antonia an und ließ den Satz vielsagend unvollendet.

Robert wurde durch seine Rolle als Edward Cullen in der "Twilight"-Saga, die von 2008 bis 2012 in die Kinos kam, zum internationalen Teenieschwarm. Zuvor hatte er bereits als Cedric Diggory in "Harry Potter und der Feuerkelch" auf sich aufmerksam gemacht. Aktuell schlüpft der Brite außerdem in das Kostüm von Batman. Als siebter James-Bond-Darsteller übernimmt er nun die Nachfolge von Daniel Craig (58), dessen letzter 007-Film "Keine Zeit zu sterben" im Jahr 2021 erschien. In der Filmwelt sorgte die Besetzung für unterschiedliche Reaktionen. Christopher Hogg sah in Roberts Verpflichtung einen Strategiewechsel unter Amazon MGM. Der Schauspieler brachte seiner Einschätzung nach Talent, emotionale Vielseitigkeit und Actionerfahrung mit. Der Dozent für Screen Studies an der Universität von Westminster erinnerte aber auch gegenüber Deadline an die anfängliche Skepsis gegenüber Roberts Vorgänger: "Die Leute haben die Besetzung von Daniel Craig in den ersten Monaten allerdings sehr schnell kritisiert – und was folgte, war sowohl ein kritischer als auch kommerzieller Erfolg. Behalten wir vorerst eine offene Haltung."

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Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special Screening der Sky-Serie "Being Burdecki" im Zoo Palast Berlin

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Getty Images Robert Pattinson beim Photocall zu "Primetime" auf den Filmfestspielen von Venedig

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