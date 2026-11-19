Helena Christensen (57) verzichtet im Alltag grundsätzlich auf Wimperntusche. Das verriet das Supermodel bei einer Veranstaltung der Wellnessmarke Lyma in New York City im Gespräch mit Page Six Style. "Ich benutze nie Mascara, wirklich nie", betonte sie dabei. Ihre Entscheidung hat vor allem praktische Gründe: Helena möchte sich abends nicht die Mühe machen müssen, die Farbe wieder mühsam von den Wimpern zu entfernen. Aufwendiges Abschminken gehört für sie deshalb gar nicht erst zum Programm. Hinzu kommt, dass sie von Natur aus mit langen, dunklen Wimpern gesegnet ist. Diese hat sie von ihrer peruanischen Mutter geerbt und muss sie deshalb kaum zusätzlich mit Make-up betonen. Dass sie damit einen genetischen Vorteil hat, ist ihr durchaus bewusst. "Ich habe Glück", räumte sie im Interview ein.

Auch bei ihrem übrigen Make-up bevorzugt Helena einen minimalistischen Stil. Meist beschränkt sie sich auf etwas Rouge und Lipgloss. Gelegentlich greift sie jedoch auch zu rotem Lippenstift. Die kräftige Farbe hat es ihr angetan, vor allem wegen des Kontrasts, den sie in einem ansonsten kaum geschminkten Gesicht schafft. Auch ihre Hautpflege hält die Dänin unkompliziert. Am Morgen reinigt sie ihr Gesicht zunächst mit Wasser, bevor sie einen feuchtigkeitsspendenden Sprühnebel, Öle, Seren und eine Creme aufträgt. Aus ihrer langjährigen Erfahrung als Model hat sie außerdem eine persönliche Vorliebe entwickelt: Statt Pinseln verwendet sie zum Auftragen ihrer Kosmetika lieber die Finger. Dadurch könne sie die Produkte präziser verteilen und ein natürlicheres Ergebnis erzielen. Am liebsten mag Helena einen frischen, strahlenden Teint mit gut durchfeuchteter Haut, der möglichst ungeschminkt aussieht.

Wie Helena selbst erzählt, bevorzugt sie auch privat schon seit jeher ein natürliches Erscheinungsbild. Bei Fotoshootings sieht das allerdings anders aus: Vor der Kamera lässt sich das Model gerne komplett verwandeln. Ausgefallene Make-up-Kreationen und Perücken gehören dort zu ihren Favoriten. So kann sie in unterschiedliche Rollen schlüpfen und jedem Shooting eine eigene Geschichte verleihen. Zu ihrem persönlichen Wohlfühlprogramm zählt außerdem viel Zeit im Freien. Helena genießt die Sonne, springt gerne in einen Fluss oder geht schwimmen. Welchen Einfluss die Natur auf ihr Wohlbefinden und ihr Aussehen hat, erklärte sie gegenüber Page Six Style: "In der Natur zu sein, gibt mir das Gefühl, dass ich aufblühe. Das bringt meine Haut zum Strahlen: Sonne zu tanken und den Elementen ausgesetzt zu sein." Dazu passt auch, dass Helena immer wieder gerne eisbaden geht und sich dabei auch von zugefrorenen Seen nicht aufhalten lässt.

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Getty Images Helena Christensen, dänisches Model

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Getty Images Helena Christensen im Dezember 2022

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