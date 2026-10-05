Nach Louis' Tod: Angelina Pannek trauert um Hündin Lotti

Angelina Pannek (34) trauert erneut um einen geliebten Vierbeiner: Nur wenige Monate nach dem Tod ihres Hundes Louis ist auch ihre Hündin Lotti gestorben. Die traurige Nachricht machte die Influencerin nun auf Instagram öffentlich. Zu ihrem Abschied teilte sie ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie gemeinsam mit Lotti zeigt. In ihrem emotionalen Beitrag bezeichnet Angelina die Hündin als ihr "Kämpferherz" und ihr "Mädchen". Dabei erinnert sie daran, wie lange Lotti trotz gesundheitlicher Probleme durchgehalten habe und dass die beiden bis zum Schluss nicht aufgegeben hätten. Welche Erkrankung genau hinter den gesundheitlichen Problemen steckte und was letztlich zu Lottis Tod führte, ließ die 34-Jährige bislang offen.

Wie groß die Lücke ist, die ihre beiden Hunde hinterlassen, machte Angelina in ihrem Beitrag deutlich. "Die Leere, die Stille, die du hinterlässt, ist nur schwer zu ertragen", schrieb sie zu dem Schwarz-Weiß-Foto. Ein Gedanke scheint ihr dabei etwas Trost zu geben: Lotti und Louis seien nun wieder vereint. "Jetzt bist du bei Louis, mein Engel", richtete sie sich an ihre verstorbene Hündin. Ihren beiden tierischen Wegbegleitern gab Angelina einige letzte Worte mit auf den Weg: "Ich liebe euch auf ewig. Ihr werdet niemals vergessen, dafür sorge ich, meine besten Freunde." Besonders bewegend blickte sie auf Lottis Kampf zurück: "Ich werde auf ewig stolz auf dich sein. Dankbar für jeden einzelnen Tag, den wir zusammen hatten. Du hast dich durchgekämpft, entgegen jeder Diagnose, weil du bleiben wolltest. Bei Louis, bei mir. Wir haben nie aufgegeben!"

Bereits einige Wochen zuvor hatte Angelina ihre Follower wissen lassen, dass es Lotti gesundheitlich nicht gut ging. Fans hatten bemerkt, dass die Hündin auf Fotos auffallend dünn wirkte. Daraufhin bestätigte die Social-Media-Bekanntheit, dass die Sorgen ihrer Anhänger berechtigt waren. Auch Louis war über viele Jahre ein wichtiger Teil der Familie: Die Französische Bulldogge begleitete Angelina 14 Jahre lang und starb im Juni. Zuvor hatte er aufgrund einer schweren Blutarmut eine Bluttransfusion benötigt. Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) unterstützte ihn damals mit ihrer Hündin Lu als Blutspenderin. Trotz der Bemühungen starb Louis wenig später. Die Influencerin hatte ihn damals als ihr "erstes Baby" und ihren "besten Freund" bezeichnet.

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek mit Hündin Lotti, Oktober 2026

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek mit ihren Hunden Lotti und Louis

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