Elle King erlebt Heilung und viel Spaß bei einer Quizshow

Für Elle King (37) war die Teilnahme an der neuen FOX-Gameshow "Nation's Dumbest" weit mehr als eine TV-Unterhaltung. Die 37-jährige Sängerin, bekannt durch ihren Hit "Ex's & Oh's", gehörte zu den zwölf Prominenten, die sich in der am 15. Juli 2026 gestarteten Sendung einem ungewöhnlichen Wettbewerb stellten: Wer am intelligentesten abschneidet, darf die Show als Erster verlassen – der letzte Verbleibende trägt den wenig schmeichelhaften Titel "The Nation's Dumbest". Moderiert wird das Ganze von dem britischen Comedian Jack Whitehall (38). Elle beschreibt, wie sie von dem Format überrascht wurde: "Ich war nicht darauf vorbereitet, wie sehr mich das in einen jugendlichen Gemütszustand zurückversetzen würde – als wäre ich das neue Kind in der Klasse." Mit von der Partie waren unter anderem Rapper Ice-T (68), Stuntman Steve-O (52) sowie Influencerin JoJo Siwa.

Dass die Schule für Elle kein unbelasteter Ort ist, machte sie in der Show offen deutlich. Als Kind habe sie mit einer starken ADHS-Diagnose und dem Tourette-Syndrom gekämpft – Herausforderungen, die dazu geführt hätten, dass sie sogar die Vorschulklasse wiederholen musste. Das Bildungssystem stellte sie vor enorme Hürden, was tiefe Spuren hinterließ. Umso bedeutungsvoller sei es für sie gewesen, Jahrzehnte später in einem spielerischen Schulrahmen zu beweisen, was in ihr steckt. "Es hat mich definitiv aus meiner Komfortzone gedrückt. Ich dachte: Warum habe ich mich dazu entschieden, wieder zur Schule zu gehen? Aber es hat auch etwas in mir geheilt – deshalb war es wunderbar", sagte Elle. Das Resultat ließ nicht lange auf sich warten: Sie setzte sich im Finale der ersten Episode gegen den früheren Präsidentschaftskandidaten Andrew Yang durch und durfte als erste Teilnehmerin die Show verlassen – ein Triumph, der für sie weit über die Sendung hinausgeht: "Die kleine Ellie wäre definitiv stolz auf mich."

Trotz eines Namens, der zunächst wenig einladend klingt, ließ sich Elle schnell von dem Konzept überzeugen. Sie sei anfangs skeptisch gewesen – doch ihr Ehrgeiz und ihre Freude an Rätseln und Logikaufgaben hätten am Ende gesiegt und sie zur Teilnahme bewogen. "Ich liebe das Konzept einfach, und ich liebe Logik, Rätsel – ich bin nun mal wahnsinnig wettbewerbsorientiert", erklärte sie. Außerdem sei ihr in der aktuellen Lebensphase besonders wichtig, wieder mehr Freude an dem zu finden, was sie tue. Elle rät, nicht vorschnell zu urteilen: "Beurteile ein Buch nicht nach seinem Umschlag. Als ich über den Titel der E-Mail hinausgelesen hatte, dachte ich: Das ist perfekt. Die wissen, was sie tun."

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Getty Images Elle King, Sängerin

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Instagram / elleking Sängerin Elle King und ihr Partner Daniel Tooker, Oktober 2024

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Getty Images Elle King, Musikerin