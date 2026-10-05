Rückenerkrankung: Kilian Kerner blickt auf harte Zeit zurück

Kilian Kerner (47) hat Monate hinter sich, die er selbst unumwunden als die schwersten seines bisherigen Lebens beschreibt. Im Interview mit Bunte sprach der Designer jetzt überraschend offen über seine gesundheitliche Krise, die im Herbst 2025 mit massiven Rückenschmerzen begann und monatelang falsch behandelt wurde. Trotz täglicher Infusionen und hochdosierter Schmerztabletten zog der Modeschöpfer seine Shows auf der Berlin Fashion Week noch eisern durch, bevor der körperliche Zusammenbruch folgte. Bereits am Tag nach dem Laufsteg-Marathon ging gar nichts mehr: Bewegungsunfähig musste Kilian mit dem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert und umgehend operiert werden. "Die Monate von November 2025 bis Juli 2026 waren harte Schläge ins Gesicht", erinnerte sich Kilian im Interview.

Dabei verlief die Bandscheibenoperation im Februar 2026 keineswegs ohne Komplikationen, sondern entwickelte sich für den Modeschöpfer zu einem echten Albtraum. Während der Narkose fielen plötzlich seine Vitalfunktionen aus und zeitweise setzte sogar die Atmung komplett aus. Neben den physischen Strapazen setzte dem TV-Gesicht auch die Psyche massiv zu: Wochenlang kämpfte Kilian mit Todesängsten und Weinkrämpfen, während zu allem Überfluss in dieser belastenden Phase auch noch seine langjährige Beziehung zerbrach. Inzwischen geht es dem Designer glücklicherweise wieder deutlich besser und er achtet genauestens auf eine ausgewogene Ernährung, Sport und eine ausgeglichene Lebensweise.

Die dramatischen Erlebnisse auf dem Operationstisch dienten dem Kreativkopf schlussendlich als heilsamer Weckruf. Als direkte Konsequenz aus dem Schock zieht Kilian nun die Notbremse: Im Oktober verlässt er Berlin, um für ein halbes Jahr nach Los Angeles überzusiedeln und Abstand zu gewinnen. Die Zeit der Prioritätenverschiebung hat für den Modeschöpfer damit endgültig begonnen. "Ich habe kapiert, dass es auch einen Kilian außerhalb der Mode gibt und dass der genauso wichtig ist", betonte Kilian rückblickend.

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Imago Kilian Kerner bei der Aufzeichnung der NDR Talk Show im NDR Fernsehstudio Lokstedt, Hamburg, 05.06.2026

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Getty Images Kilian Kerner bei der Berlin Fashion Week im September 2022

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Getty Images Kilian Kerner, Designer