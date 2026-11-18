Licht aus, Gänsehaut an: In der neuen Adventureshow "In the Dark – Wer übersteht die Nacht?" wagen sich sieben Promis an einige der unheimlichsten Orte Deutschlands. Gleich zum Auftakt geht es für TV-Sexpertin Paula Lambert (52), Modedesigner Kilian Kerner (47), Schauspielerin Mirja du Mont (50), Ex-Handballweltmeister Pascal "Pommes" Hens (46) sowie die Social-Media-Stars Juna Klee, Sanijel Jakimovski und Karsten Robert in die verlassene Heilstätte Grabowsee. Statt Glamour erwarten die Teilnehmer finstere Gänge und gespenstische Stille – bis plötzlich mysteriöse Geräusche und erste Schreie durch das alte Gemäuer hallen. Wer das schaurige Spektakel aus sicherer Entfernung verfolgen möchte, muss sich nicht mehr lange gedulden: Die Sendung startet am Mittwoch, dem 25. November, auf dem Streamingdienst Joyn. Am selben Abend zeigt ProSieben das Gruselabenteuer um 23:15 Uhr zudem im linearen Fernsehen.

Der Drehort ist nicht zufällig gewählt: Die Heilstätte Grabowsee war die erste auf Lungentuberkulose spezialisierte Einrichtung in der norddeutschen Tiefebene und wurde 1896 vom Deutschen Roten Kreuz als Versuchseinrichtung gegründet. Heute sind die Gebäude längst verlassen und warten nur darauf, von den Kandidaten als Lost Place unter die Lupe genommen zu werden. Ihre Aufgabe besteht darin, den unheimlichen Geräuschen auf den Grund zu gehen und in völliger Dunkelheit die Nerven zu behalten. Zwar reist die Gruppe gemeinsam an, doch in der Finsternis muss sich jeder von ihnen allein durchschlagen – Händchenhalten ist also nicht drin.

Besonders für Kilian bedeutet das Abenteuer eine gewaltige Umstellung: Normalerweise bewegt sich der Designer zwischen Laufsteg und Blitzlichtgewitter, nun tauscht er die Modewelt gegen verfallene Mauern und rätselhafte Begegnungen. Auch die übrige Truppe vereint ganz unterschiedliche Branchen: Während Pascal im Sport Erfolge feierte und Paula durch ihre Talkformate sowie Bücher bekannt wurde, sammelte Mirja bereits Reality-TV-Erfahrung in Formaten wie dem Dschungelcamp, Die Verräter oder The 50. Ganz auf sich allein gestellt sind die sieben Stars bei ihren nächtlichen Streifzügen übrigens nicht: Mit Ariane "Minckee" Gerhold steht ihnen eine Geisterexpertin und ein Medium zur Seite, um den Phänomenen auf den Grund zu gehen.

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Joyn/Johanna Sustmann Kandidaten von "In the Dark": Pascal Hens, Paula Lambert, Juna Klee, Kilian Kerner, Sanijel Jakimovski, Karsten Robert und Mirja Du Mont

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RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

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