Sam Taylor-Johnson spürt Altersunterschied zu Aaron nicht

23 Jahre Altersunterschied trennen Sam Taylor-Johnson und ihren Ehemann Aaron Taylor-Johnson (36). Dass ihr Partner deutlich jünger ist, nimmt die Regisseurin im gemeinsamen Alltag jedoch kaum wahr. Im Gespräch mit The Sunday Times erklärte sie, der Altersunterschied spiele für sie keine spürbare Rolle. Ob Aaron ihr durch sein jüngeres Alter einen jugendlicheren Blick auf die Welt verschaffe, verneinte Sam: "Es fühlt sich nicht wirklich so an. Denn wie er neulich zu mir sagte, macht er seinen Job schon seit 30 Jahren." Tatsächlich stand Aaron bereits mit sechs Jahren auf der Bühne und verließ mit 15 die Schule, um sich ganz seiner Karriere zu widmen. Diese jahrzehntelange Erfahrung habe auch seine Persönlichkeit geprägt, findet Sam. "Er hat eine auf besondere Art weisere Sicht auf die Dinge als ich. Ich habe das Gefühl, dass er so viel geerdeter ist, als ich es jemals sein könnte. Das ist ein guter Ausgleich zu meiner sprunghaften, verrückten Energie", schwärmte die Filmemacherin.

So unterschiedlich ihre Rollen in der Beziehung auch wirken mögen, bei ihrer Energie ticken Sam und Aaron offenbar ähnlich. Beide seien spontan und würden sich gerne zu ungewöhnlichen Ideen hinreißen lassen, erzählte Sam The Sunday Times. "Ich kann sagen: 'Aaron, sollen wir uns einen Welpen holen?' Und er sagt: 'Ja, tolle Idee. Sollen wir uns jetzt einen holen?' Wir haben beide diese Art von verrückter Energie." Für ihren Mann findet die Regisseurin außerdem besonders schwärmerische Worte: Sie sprach von seinem "wunderschönen Körper, Geist und seiner Seele" und bezeichnete ihn als perfektes Model für ihre Fotografien. Kennengelernt hatten sich die beiden 2008 am Set von "Nowhere Boy". Aaron war damals 18, Sam 42 Jahre alt. Gefühle und eine tiefe Verbindung hätten sich bereits während der Dreharbeiten entwickelt, ein Paar wurden sie jedoch erst nach Abschluss der Produktion.

Schon ein Jahr nach ihrem ersten Treffen folgte die Verlobung, 2012 heirateten Sam und Aaron. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Wylda und Romy. Außerdem gehören Sams Töchter Angelica und Jessie aus ihrer früheren Ehe mit Jay Jopling zur Familie. Vor allem in den ersten Jahren ihrer Beziehung sorgte der Altersunterschied für viel Aufmerksamkeit. Bei BBC Radio 4 erklärte die Regisseurin bereits 2024, dass das Thema inzwischen weniger präsent sei und meist nur noch bei Presseterminen zur Sprache komme. Wie gut die beiden auch nach vielen gemeinsamen Jahren harmonieren, zeigte sich Ende März 2026: Bei einem Spaziergang durch London wurden sie händchenhaltend gesichtet. Aaron war zu diesem Zeitpunkt unterwegs, um seinen Actionthriller "Fuze" zu bewerben.

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Getty Images Sam Taylor-Johnson and Aaron Taylor-Johnson

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Getty Images Sam Taylor-Johnson und Aaron Taylor-Johnson

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Getty Images Sam and Aaron Taylor-Johnson in Santa Monica im Dezember 2019