Bei Aaron Taylor-Johnson (36) und Devon Terrell geht es am Set heiß her. Die Schauspieler kommen sich bei den Dreharbeiten zur neuen Serie "Enigma Variations" sehr nah. People vorliegende Fotos vom Set am Montag in New York City zeigen die beiden Schauspieler, wie sie sich für eine Szene leidenschaftlich küssen. Der Bullet Train-Darsteller übernimmt in der Serienadaption die Hauptrolle des Paul. Dessen Liebesleben wandelt sich im Verlauf von prägenden Jahren immer wieder. Dabei fühlt sich Paul sowohl zu Männern als auch zu Frauen hingezogen.

Die Vorlage für "Enigma Variations" liefert der gleichnamige Roman des Schriftstellers André Aciman. Die Geschichte begleitet Paul, der von seinen wechselnden Liebschaften geprägt und verändert wird. Die Romanzen bringen ihn aber auch emotional immer wieder ins Wanken. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Männlichkeit, Sexualität und die Liebe in der modernen Welt. Ursprünglich sollte Jeremy Allen White (35) die zentrale Figur verkörpern, ehe Aaron die Rolle übernahm. Für "Enigma Variations" wurde außerdem eine umfangreiche Besetzung zusammengestellt. Neben Devon gehören Alicia Vikander (38), Peter Hermann, Sarah Pidgeon, Riley Keough (37), Nicholas Podany, Carl Clemons-Hopkins, Juliana Canfield und Francesca Cavallin zum Ensemble.

Welche Rollen die einzelnen Darsteller in Pauls Geschichte spielen, wurde bislang nicht vollständig bekannt gegeben. Klar ist jedoch, dass sich die Serie nicht auf eine einzige Romanze beschränkt. Stattdessen soll sie zeigen, wie unterschiedliche Begegnungen und Beziehungen Pauls Blick auf Liebe und sein eigenes Leben über viele Jahre hinweg beeinflussen. Devon ist dementsprechend nicht der einzige Kollege, dem Aaron am Set nahekommt. Auch mit Sarah wurde der Schauspieler bereits in einer intimen Szene beobachtet.

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Imago Aaron Taylor-Johnson am Set von "Enigma Variations"

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Imago Aaron Taylor-Johnson bei der Sondervorführung von "Fuze" im Metrograph in New York, April 2026

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