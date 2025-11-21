Simu Liu gibt Einblicke in Hochzeitspläne mit Allison Hsu

Simu Liu (36) und seine Verlobte Allison Hsu befinden sich mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Bei den GQ Men of the Year Awards in Los Angeles sprach der Schauspieler offen mit Entertainment Tonight über die Planung des großen Tages. Besonders wichtig sei ihm, dass die Feier ein "liebevolles und intimes Ereignis" wird. Dennoch könnte der Abend später etwas ausgelassener werden. "Vielleicht wird es noch etwas ausschweifender", fügte er scherzhaft hinzu. Simu verriet, er sei voller Vorfreude und aufgeregt, diese nächste Phase in seinem Leben zu beginnen.

Der Schauspieler, bekannt durch sein Mitwirken in dem Marvel-Film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", inszenierte seine Verlobung mit Allison Anfang des Jahres als ganz besonderes Erlebnis. Der romantische Antrag fand in Paris statt, einer Stadt, die für viele Paare als Inbegriff der Liebe gilt. Laut Simu sei die Vorbereitung "wie die Inszenierung einer Show für ein Publikum von einer Person" gewesen. Er habe eine Vision gehabt, mit einem starken Team zusammengearbeitet und den Moment bis ins Detail durchdacht. Allison sei begeistert gewesen. Im Mai verkündete das Paar ihre Verlobung auf Instagram mit einer emotionalen Serie von Fotos, auf denen Allison ihren neuen Verlobungsring präsentierte.

Das Paar zeigte sich schon immer sehr verbunden und harmonisch. Seit 2022 sind der Schauspieler und die zukünftige Braut offiziell zusammen. In Interviews betont Simu immer wieder, wie glücklich er in dieser Beziehung mit Allison sei. Es sei ein Gefühl von Liebe, Unterstützung und gegenseitigem Respekt, das ihn durch sein Leben trage. Diese starke Verbindung krönen die beiden nun mit dem nächsten Schritt. Fans des Paares dürfen sich auf eine romantische Hochzeit freuen, die mit Sicherheit die enge Bindung des Duos widerspiegeln wird.

Getty Images Simu Liu und Allison Hsu, August 2024

Instagram / allison Simu Liu und Allison Hsu, Mai 2025

Getty Images Simu Liu und Allison Hsu bei der "Barbie"-Premiere in Los Angeles, Juli 2023