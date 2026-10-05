Tammin Sursok spricht offen über die Demenz von ihrem Vater

Tammin Sursok (43) spricht offen über ihre Hilflosigkeit angesichts der Demenzerkrankung ihres Vaters Daryl. Die Schauspielerin hatte die Diagnose bereits Anfang 2026 in den sozialen Medien öffentlich gemacht. Im Stellar-Podcast "Something To Talk About" schildert sie nun, dass sie den unheilbaren Zustand ihres Vaters allmählich akzeptieren müsse. "Es ist nichts, was man beheben kann oder was von selbst wieder heilen wird. Deshalb habe ich alle Phasen der Trauer durchlaufen", erklärte sie. Erschwerend kommt für Tammin die Distanz hinzu: Sie lebt mit ihrem Ehemann Sean McEwen und den gemeinsamen Töchtern Phoenix und Lennon in Nashville, während ihre Eltern weiterhin in ihrer australischen Heimatstadt Sydney wohnen. Zwar reist Tammin regelmäßig nach Australien, doch an der Krankheit selbst kann sie nichts ändern. Nach eigener Einschätzung bleibt ihr deshalb nur, die gemeinsame Zeit mit Daryl so schön wie möglich zu gestalten und ihm Momente zu schenken, die ihm Freude bereiten.

Besonders belastet Tammin die große Entfernung, weil ihre Mutter in Australien weitgehend die Pflege ihres demenzkranken Mannes übernimmt. Die Schauspielerin fühlt sich machtlos und steckt deshalb in einem schweren inneren Konflikt. "Manchmal kämpfe ich mit den Schuldgefühlen", gestand sie im Podcast. Während sie es gewohnt sei, sich aus beruflichen Gründen von ihren Kindern zu verabschieden, falle ihr der Abschied von ihren Eltern deutlich schwerer. "Ich fühle mich schuldig, wenn ich meine Mutter mit meinem Vater allein lasse. Ich mache mir Sorgen um sie. Denn bei Demenz ist es irgendwann für die pflegende Person schlimmer als für die Person, die tatsächlich daran erkrankt ist", schilderte die Schauspielerin ihre Gewissensbisse. Gleichzeitig räumte sie ungewöhnlich offen ein, dass ein dauerhaftes Leben vor Ort in Australien für sie womöglich noch belastender wäre als die Entfernung.

Tammin, die gerade die Zusammenarbeit mit Sam Wood auf Eis legte, schildert den Umgang mit der Diagnose ihres Vaters als sehr wechselhaft. "Manchmal fühlt es sich wie Taubheit an. Aber ich glaube, es ist Akzeptanz, weil ich nichts tun kann", sagte sie. Ihr Verständnis von Glück und Selbstwert habe sich im Laufe der Jahre verändert. Früher habe sie Erfolg stark an ihrer Karriere und an der Aufmerksamkeit anderer Menschen gemessen. Inzwischen setze sie andere Maßstäbe dafür, was sie glücklich macht. Bekannt wurde Tammin vor allem durch mehrere große Serienrollen. Sie spielte unter anderem in "Home and Away" und "The Young and the Restless" mit. Einem internationalen Publikum dürfte sie zudem vor allem durch ihre Rolle in Pretty Little Liars in Erinnerung sein.

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Getty Images Tammin Sursok, Serienstar

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Getty Images Tammin Sursok, Schauspielerin

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Instagram / tamminsursok Sean McEwen und Tammin Sursok mit ihren Töchtern Lennon und Phoenix, Juli 2024