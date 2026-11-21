Ein seltener Moment der Offenheit: Glenn Close (79) hat in einer US-Talkshow sichtlich bewegt über die Herausforderungen gesprochen, die sie als alleinerziehende Mutter erlebt hat. In der Sendung "The View" gewährte die Schauspielerin einen sehr persönlichen Einblick in ihr Familienleben und kämpfte dabei mit den Tränen. Sie erinnerte sich im Gespräch mit den Moderatorinnen daran, wie sehr sich ihre Tochter Annie Starke als kleines Mädchen vor allem nach der Nähe ihrer Mutter gesehnt habe. Aufgrund ihrer Arbeit vor der Kamera habe Glenn ihr diese ungeteilte Aufmerksamkeit jedoch nicht immer schenken können. Besonders emotional wurde es, als die Sprache auf den Abend kam, an dem Annie bei der Verleihung von Glenns Oscar-Ehrenpreis dabei war. Der Schauspielerin versagte die Stimme. "Ich war alleinerziehend, wisst ihr? Und es gibt Zeiten, in denen man weiß, dass man nicht da sein kann, obwohl das eigene Kind genau das will. Es will dich ganz für sich", erklärte sie unter Tränen.

Besonders bewegt habe Glenn auch der gemeinsame Abend bei den 17. Governors Awards, wie sie in der Talkshow weitererzählte. "Es war so emotional für mich. Es war schwer, all das zu verarbeiten, während es passierte. Ich hatte das Gefühl, ich müsse mich innerlich neutral halten. Es war sehr, sehr emotional", erinnerte sie sich. Bei der Gala hatte die Schauspielerin ihren Ehrenoscar ihrer Tochter gewidmet und dabei sehr persönliche Worte gefunden: "Es gibt einen Menschen, der nie darum gebeten hat, die Tochter einer Schauspielerin, einer Berühmtheit, zu sein, der sich aber mit Weisheit, Humor, Entschlossenheit und Liebe durch diese schwierigen Gewässer bewegt hat. Meine Tochter Annie, die mit drei Jahren zu mir aufsah und sagte: 'Ich will dich. Ich will dich ganz für mich.'"

Als berufstätige alleinerziehende Mutter habe Glenn genau gewusst, was ihre Tochter damit meinte. Doch so sehr sie sich gewünscht habe, Annie diesen Wunsch zu erfüllen, sei ihr das nicht immer möglich gewesen. Direkt an ihre Tochter gerichtet, sagte sie bei der Preisverleihung: "Du bist mein Herz und meine Seele. Ich teile das mit dir, mein geliebtes Mädchen." Annie verfolgte die bewegenden Worte im Publikum. Für Glenn war die Auszeichnung ein ganz besonderer Moment: Nach acht erfolglosen Oscar-Nominierungen erhielt sie mit dem Ehrenoscar erstmals einen Academy Award. Angekündigt wurde sie von ihrem Freund und "Gefährliche Liebschaften"-Kollegen John Malkovich (72).

Annie stammt aus Glenns Beziehung mit dem Filmproduzenten John Starke. Die beiden hatten sich bei den Dreharbeiten zu "Garp und wie er die Welt sah" kennengelernt, heirateten jedoch nie. 1991, etwa drei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter, trennten sie sich. Heute verbindet Mutter und Tochter nicht nur ihre enge Beziehung, sondern auch die Liebe zur Schauspielerei. Annie trat beruflich in Glenns Fußstapfen und stand unter anderem für "Albert Nobbs" und "Die Frau des Nobelpreisträgers" gemeinsam mit ihrer Mutter vor der Kamera. In der Serie "Ratched" übernahm sie außerdem eine wiederkehrende Rolle.

Zu Gast bei "The View" schwärmte Glenn von ihrer Tochter und bezeichnete sie als "spektakulären Menschen" und "wunderbare Mutter". Moderatorin Whoopi Goldberg (71) gab das Kompliment direkt zurück: "Du hast eine wunderbare Frau großgezogen. Das ist dein Verdienst." Glenn sah das allerdings etwas anders und betonte, Annie sei "viel kämpferischer" als sie selbst. Zur Familie gehören inzwischen auch Annies Ehemann Marc Albu und ihr Sohn Rory. Wie viel ihr ihre Liebsten bedeuten, machte Glenn bereits in ihrer Oscar-Rede deutlich. Dabei sprach sie auch darüber, dass die Freude über das Nachhausekommen den Schmerz des Abschieds immer wieder aufwiege. An ihre Familie gerichtet, sagte sie: "Ich liebe euch unermesslich. Was ich tue, wird immer für uns sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Annie Starke und Glenn Close bei den 17. Governors Awards in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Glenn Close nimmt bei den 17. Governors Awards in Hollywood den Ehrenoscar entgegen

Anzeige Anzeige

Getty Images Glenn Close und Annie Starke besuchen die Haute-Couture-Schau von Giorgio Armani Privé bei der Pariser Fashion Week 2024

Getty Images Marc Albu, Annie Starke und Glenn Close bei den 17. Governors Awards in Hollywood