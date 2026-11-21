In wenigen Wochen jährt sich der Tod von George Michael (†53) zum zehnten Mal. Am 25. Dezember 2026 ist es genau ein Jahrzehnt her, dass die Musikwelt einen ihrer größten Stars verlor. Bis heute gilt der frühere Wham!-Sänger als unvergessene Popikone, die den Sound der 1980er-Jahre entscheidend geprägt hat. Den endgültigen Durchbruch als Solokünstler feierte der britische Sänger im Oktober 1987 mit seinem Debütalbum "Faith". Wie Krone berichtet, traf George mit seiner Mischung aus Pop, Funk, Rhythm and Blues und Soul den Nerv der Zeit. Das Werk machte ihn rund um den Globus berühmt und katapultierte ihn an die Spitze der Musikszene. Damit bewies der Musiker, dass er auch ohne seine erfolgreiche Band eine beeindruckende Karriere aufbauen konnte. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere spielte der Sänger in einer Liga mit Madonna (68) und Michael Jackson (†50). Gemeinsam mit ihnen zählte er zu den größten Popstars seiner Zeit.

Der riesige Erfolg von "Faith" schickte George auf eine gewaltige Welttournee. Zwischen Februar 1988 und Juli 1989 absolvierte der Sänger innerhalb von nur 17 Monaten insgesamt 109 Konzerte auf vier Kontinenten. Mit dieser gewaltigen Welttournee festigte er seinen Status als internationaler Superstar. In dieser Phase konnte er sich laut Krone sogar mit Musikgrößen wie Madonna, Prince (†57) und Michael messen. Besonders Michael und Prince beeinflussten dabei sein eigenes Songwriting und spornten ihn offenbar zu immer größeren Zielen an. "Ich wollte in derselben Stratosphäre wie die beiden sein", erklärte der "Careless Whisper"-Interpret über seine Vorbilder. Seine Ambitionen wuchsen mit der Zeit immer weiter, wie der Musiker außerdem verriet: "Ich war anfangs zufrieden damit, bei der Show 'Top Of The Pops' dabei zu sein und wollte dann genauso wie Michael sein."

Doch hinter dem weltweiten Ruhm verbarg sich eine belastende persönliche Seite. Nach Angaben von Krone kämpfte der Musiker mit dem enormen Erfolgsdruck und den Verlockungen der Musikindustrie. Diese Schattenseiten begleiteten seinen persönlichen Absturz, während er nach außen weiterhin als gefeierter Weltstar wahrgenommen wurde. Am 25. Dezember 2016 starb der Sänger im Alter von nur 53 Jahren. Sein Todestag fällt damit auf den ersten Weihnachtsfeiertag. Ausgerechnet an diesem Fest ist seine Stimme jedes Jahr allgegenwärtig, denn der Wham!-Klassiker "Last Christmas" gehört zu den bekanntesten Weihnachtssongs überhaupt. Zahlreiche Songs erinnern an die außergewöhnliche Laufbahn, die einst an der Seite seines Wham!-Kollegen Andrew Ridgeley (63) begonnen hatte. Das gilt insbesondere für das Album "Faith", mit dem er 1987 die internationale Musikwelt eroberte.

Anzeige Anzeige

Getty Images George Michael im September 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images George Michael im August 2012

Anzeige Anzeige