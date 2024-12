Darum verzichtet Tammin Sursok seit zwei Jahren auf Alkohol

Tammin Sursok (41) hat kürzlich ein bedeutendes Jubiläum gefeiert: Sie ist seit zwei Jahren abstinent. Die australische Schauspielerin, bekannt aus "Pretty Little Liars", teilte diese persönliche Errungenschaft mit Daily Mail Australia und berichtete von ihrem Entschluss, dem Alkohol endgültig abzuschwören. Obwohl sie früher wie viele Australier bei gesellschaftlichen Anlässen gerne ein Glas Wein genossen habe, erkannte sie, dass Alkohol ihr nicht mehr guttat. Im Oktober vor zwei Jahren entschied sie sich daher, für immer auf Alkohol zu verzichten und ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen. "Ich war keine Alkoholikerin", stellte Tammin klar und ergänzte, dass es ihr primär um gesellschaftlichen Druck ging.

Im Gespräch mit der Zeitung erklärte Tammin, dass sie Alkohol oft als Unterstützung gegen ihre soziale Angst genutzt habe. Mit der Zeit bemerkte sie jedoch, dass das Trinken ihre Gesundheit beeinträchtigte. Insbesondere litt sie an einer Form von Migräne, die das Auge betrifft und durch Alkoholkonsum verschlimmert wurde. Ein entscheidender Moment für sie war, als sie nach den Dreharbeiten zu ihrem Film "Blood, Sweat & Cheer" ein halbes Glas Champagner trank und am nächsten Tag unter starken Kopfschmerzen und Übelkeit litt. "Ich dachte mir: Das sollte eigentlich ein freudiger Moment sein, aber stattdessen fühle ich mich schlecht", erzählte sie. Daraufhin fasste sie den Entschluss, komplett auf Alkohol zu verzichten. Sie betonte, dass sie das Trinken nicht vermisse und sich nun viel besser fühle.

Neben ihrer Schauspielkarriere ist Tammin auch als Podcast-Moderatorin tätig. In ihrem neuen Podcast "The Sh*t Show with Tammin Sursok" lädt sie bekannte australische Freunde ein. Sie teilt nicht nur ihre eigenen Erfahrungen, sondern möchte auch das Thema Nüchternheit enttabuisieren und andere inspirieren. "Ich denke, es gibt einen großen Trend hin zu einem nüchternen Lebensstil, und je mehr wir darüber sprechen, desto mehr Menschen können wir helfen", sagte sie. Tammin lebt mit ihrem Ehemann Sean McEwen und den gemeinsamen Töchtern Phoenix und Lennon sowohl in Australien als auch in den USA. Sie betont, wie positiv sich ihr alkoholfreier Lebensstil auf ihr Familienleben ausgewirkt hat und dass sie ihre Zeit nun noch intensiver mit ihren Liebsten genießen kann. Kürzlich teilte sie auch einige pikante Details aus ihrer Ehe.

Getty Images Tammin Sursok im Januar 2020 in West Hollywood

Getty Images Tammin Sursok und ihre Familie, 2016

