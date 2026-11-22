Mark Consuelos (55) hat kürzlich ein kleines Geheimnis aus seiner Teenagerzeit gelüftet: Der Schauspieler ist früher hin und wieder ganz heimlich aus seinem Elternhaus verschwunden. Er nahm dafür das Fenster seines ehemaligen Schlafzimmers. Das erzählte er nun in seiner Sendung "Live With Kelly and Mark". Auf die Erinnerung kam er durch einen Ausflug in seine alte Heimat Clearwater Beach im US-Bundesstaat Florida. Dorthin war er gemeinsam mit seiner Ehefrau und Co-Moderatorin Kelly Ripa (56) gereist. Vor Ort besuchte er nicht nur seine einstige Highschool, sondern auch das Haus, in dem er früher gewohnt hatte. Dort durfte er sogar einen Blick in sein altes Zimmer werfen. "Ich durfte in mein altes Schlafzimmer gehen und konnte das Fenster sehen, aus dem ich mich hin und wieder herausgeschlichen habe", gab der TV-Star sogar vor laufender Kamera zu.

Für Kelly war der Besuch ebenso etwas ziemlich Besonderes. Bisher kannte die Moderatorin das Haus ihres Mannes nämlich nur von Fotos. Nun konnte sie sich zum ersten Mal selbst ein Bild davon machen, wie Mark damals vorgegangen war. "Ich kannte also nur die Geschichten, das Rein- und Rausschleichen aus dem Schlafzimmer", erklärte sie in der beliebten TV-Show. Mittlerweile sieht es rund um das einstige Fluchtfenster jedoch ganz anders aus. Die heutigen Besitzer haben das Haus von Marks Eltern gekauft und den Bereich umgestaltet. Wo früher ein Busch wuchs, gibt es jetzt eine kleine Terrasse mit einem Stuhl. Mark fand das ziemlich lustig: "Oh mein Gott. Sie haben es jetzt sehr leicht zugänglich gemacht. Sehr leicht zugänglich. Eine schöne kleine Terrasse, ein Stuhl." Kelly witzelte daraufhin, die neuen Eigentümer müssten von seinen nächtlichen Aktionen gewusst haben. Lachend erinnerte sie zudem an den Busch, durch den sich ihr Mann damals zwängen musste.

Mit der Gegend verbindet Mark sehr viele schöne Erinnerungen. Nach eigenen Angaben lebte er ungefähr ab seinem 14. Lebensjahr bis in seine frühen Zwanziger in der Region rund um Tampa Bay. Auch für das populäre Paar hat die Reise eine persönliche Bedeutung. Kelly lernte die Eltern ihres Mannes nämlich im nahe gelegenen St. Petersburg kennen. Dort besitzen die beiden Turteltauben noch immer eine Eigentumswohnung. Wie Kelly berichtete, habe sie sich damals sofort in ihre Schwiegereltern verliebt. Beeindruckt hätten sie zudem das besonders klare Wasser und der weiche Sand in der Gegend. Der besagte Aufenthalt in Florida hat übrigens einen beruflichen Grund: Mark und Kelly zeichnen insgesamt vier Folgen von "Live With Kelly and Mark" im Sandpearl Resort in Clearwater Beach auf. Die beiden moderieren die Sendung seit 2023 gemeinsam.

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Getty Images Mark Consuelos bei der Broadcasting + Cable Hall of Fame Gala im Ziegfeld Ballroom

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, März 2026

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