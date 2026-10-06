Nach Gewaltvorwürfen: Sam Woods Kollegen wenden sich ab

Nach den schweren Gewaltvorwürfen gegen den australischen Ex-Bachelor und Fitnessunternehmer Sam Wood ziehen mehrere prominente Geschäftspartnerinnen Konsequenzen und gehen auf Abstand zu seiner Marke 28 by Sam Wood. Besonders klar äußerte sich Schauspielerin Tammin Sursok (43): Nach Bekanntwerden der Anklage pausierte sie die Kooperation mit sofortiger Wirkung und löschte sämtliche dazugehörigen Werbeinhalte von ihren Kanälen. "Angesichts der Berichte habe ich meine Partnerschaft mit sofortiger Wirkung pausiert und die entsprechenden Werbeinhalte aus meinen Social-Media-Kanälen entfernt, solange die Angelegenheit vor Gericht verhandelt wird", erklärte sie am Montag auf Instagram. Auch Fitnesstrainerin Tiffiny Hall und "MAFS"-Bekanntheit Jules Robinson distanzierten sich von dem Unternehmen. Tiffiny stellte klar, dass ihre Tätigkeit für das Programm bereits vor Bekanntwerden der Vorwürfe geendet habe. Jules wiederum beendete ihre Partnerschaft ausdrücklich aufgrund der aktuellen Situation. Alle drei machten deutlich, häusliche und familiäre Gewalt strikt abzulehnen. Zur Frage nach Sams Schuld oder Unschuld äußerten sie sich angesichts des laufenden Gerichtsverfahrens nicht.

Auch Krafttrainerin Tania Monk will Konsequenzen ziehen. Sie möchte künftig weder unter dem Namen 28 by Sam Wood arbeiten noch mit einem Programm verbunden sein, das weiterhin Sams Namen trägt. "Das ist keine Aussage über Schuld oder Unschuld. Darüber entscheiden die Gerichte. Es geht um meine Werte und darum, wo ich meine eigene berufliche Grenze ziehe", erklärte sie in einem Statement. Auch der Fertiggerichteanbieter Foxes Den beendete seine Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung und betonte, häusliche und familiäre Gewalt in jeder Form abzulehnen. Die Entwicklungen machen sich inzwischen auch beim öffentlichen Auftritt der Marke bemerkbar: Die Facebook-Gruppe 28 By Sam Wood Menopause Community wurde am Montagabend in 28 Menopause Community umbenannt – Sams Name wurde aus dem Titel gestrichen. Der Mutterkonzern DBG Health hat den Unternehmer zudem auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Während seiner Abwesenheit übernimmt Chief Operating Officer Mark Watkins die Leitung des Geschäfts.

Sam hatte sein Fitness- und Trainingsunternehmen 2022 für 71 Millionen australische Dollar an DBG Health verkauft, war anschließend jedoch weiterhin das Gesicht der Onlineplattform geblieben. Am Samstag wurde der Unternehmer festgenommen, nachdem die Polizei gegen 21 Uhr wegen Meldungen über mutmaßliche häusliche Gewalt zu einer Adresse an der Hastings Street im Ferienort Noosa gerufen worden war. Ihm werden Körperverletzung mit Verletzungsfolge sowie Würgen im häuslichen Umfeld vorgeworfen. Eine Schuld ist bislang nicht festgestellt, das Verfahren läuft weiterhin. Vor dem Maroochydore Magistrates Court erschien Sam am Montag nicht persönlich, sondern ließ sich von seinem Anwalt Mathew Cuskelly vertreten. Dieser erreichte eine Vertagung des Falls auf Donnerstag, an dem ein Kautionsantrag gestellt werden soll. Bis dahin bleibt Sam in Gewahrsam. Bekannt wurde er durch die australische Ausgabe von Der Bachelor. Mit seiner Frau Snezana, die er in der Datingshow kennenlernte, hat er drei Kinder. Sein Zuhause im Großraum Melbourne befindet sich rund 2.000 Kilometer von seinem derzeitigen Haftort entfernt.

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Getty Images Sam Wood, australischer Bachelor

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Getty Images Tammin Sursok bei den Australian Academy Of Cinema And Television Arts Awards in L.A., Januar 2020

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Getty Images Snezana Markoski und Sam Wood bei den Australian Open 2016