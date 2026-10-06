Tammin Sursok kappt Zusammenarbeit mit Sam Wood

Tammin Sursok (43) zieht nach den schweren Gewaltvorwürfen gegen Sam Wood Konsequenzen. Die Schauspielerin teilte in ihrer Instagram-Story mit, dass sie die Werbepartnerschaft mit dessen Trainingsprogramm 28 by Sam Wood mit sofortiger Wirkung auf Eis legt. Zuvor hatte sie in mehreren gemeinsamen Clips für das Angebot des Fitnessunternehmers geworben. "Angesichts der Berichte habe ich meine Partnerschaft mit 28 by Sam Wood unverzüglich pausiert und die zugehörigen Werbeinhalte von meinen Social-Media-Kanälen entfernt, während die Angelegenheit vor Gericht verhandelt wird", schrieb sie in ihrem Statement. Sam war am Samstagabend in Noosa festgenommen worden. Ihm werden mutmaßliche Körperverletzung mit Verletzungsfolge im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sowie mutmaßliche Strangulation im häuslichen Umfeld vorgeworfen. Der Fall soll am Donnerstag erneut vor Gericht verhandelt werden.

In ihrem Statement distanziert sich Tammin deutlich von jeder Form häuslicher Gewalt. "Mir sind die in den Medien gemeldeten schweren Anklagepunkte gegen Sam Wood bekannt. Ich möchte klarstellen, dass ich keinerlei Toleranz für häusliche und familiäre Gewalt habe. Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, und ich werde mich immer entschieden dagegenstellen", stellte sie klar. Zum Abschluss richtete sie sich an Betroffene: "Meine Gedanken sind bei allen, die von häuslicher und familiärer Gewalt betroffen sind." Die Polizei war am Samstag gegen 21 Uhr nach Berichten über mutmaßliche häusliche Gewalt zu einer Adresse in der Hastings Street in Noosa gerufen worden. Bei der Verhandlung am Montag erschien Sam nicht persönlich, sondern wurde von seinem Anwalt Mathew Cuskelly vertreten. Dieser beantragte eine erneute Befassung am Donnerstag. Dann wird Sam voraussichtlich Kaution beantragen. Bis dahin soll der 46-Jährige in Polizeigewahrsam bleiben.

Nicht nur Tammin zog die Reißleine: Auch DBG Health, der Mutterkonzern von 28 by Sam Wood, stellte den Unternehmer auf unbestimmte Zeit von seinen Aufgaben frei. Der Fitnessprofi hatte sein Unternehmen 2022 an DBG Health verkauft, blieb aber das Gesicht der Onlineplattform. Tammin wiederum war in Werbevideos für das Programm aufgetreten und hatte dort unter anderem gezeigt, wie sich die Workouts in ihren Alltag einbauen lassen. Sam ist seit 2018 mit Snezana Wood verheiratet, die er 2015 bei "The Bachelor Australia" kennengelernt hatte. Das Paar hat drei gemeinsame Töchter: Willow, Charlie und Harper. Darüber hinaus kümmern sich die beiden zusammen um Snezanas Tochter Eve aus einer früheren Beziehung. Auf ihren Instagram-Accounts meldeten sich beide am Montag zu Wort: "Dies ist eine schwierige Zeit für uns alle. Wir arbeiten das als Familie auf und kooperieren umfassend mit den Behörden."

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Getty Images Tammin Sursok, Schauspielerin

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Getty Images Sam Wood, australischer Bachelor

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Getty Images Snezana Markoski und Sam Wood bei den Australian Open 2016