Tate McRae schwärmt von Megan Moroneys Ehrlichkeit

Tate McRae (23) findet außergewöhnlich persönliche Worte für Megan Moroney (28). In einem Beitrag für Time würdigt die Sängerin vor allem die Gabe der Countrymusikerin, private Erlebnisse in Lieder zu verwandeln, die ein breites Publikum erreichen. Dabei bringt Tate das Erfolgsrezept ihrer Kollegin scherzhaft auf den Punkt: "Megan Moroney hat irgendwie herausgefunden, wie man schreckliche Männer in äußerst erfolgreiche Songs verwandelt, was sowohl ein Talent als auch ein unglaublicher Dienst an der Öffentlichkeit ist." Das Lob kommt nicht von ungefähr: Die beiden standen bereits mehrmals zusammen auf der Bühne. Nach den Auftritten verbrachten sie zudem Zeit miteinander in Nashville. Tate und die Künstlerin kennen sich somit nicht nur über die Musik, sondern auch auf persönlicher Ebene. Gerade diese Begegnungen scheinen ihre positive Meinung noch verstärkt zu haben.

Vor allem Megans Talent als Songwriterin hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei Tate. Auf ihrem aktuellen Album erzählt Megan sehr konkrete Geschichten aus ihrem eigenen Leben. Obwohl die Erfahrungen so intim seien, könnten sich viele Hörer darin wiederfinden. Genau diese Mischung aus Offenheit und Wiedererkennungswert macht ihre Musik für Tate so einzigartig. "Diese Art des Songwritings ist selten, und zu beobachten, wie sie dadurch eine Verbindung zu den Menschen aufbaut, ist wirklich etwas Besonderes", schwärmt sie im Beitrag. Für die "Greedy"-Interpretin ist auch Megans Authentizität etwas Wertvolles. Die Sängerin präsentiere sich so, wie sie tatsächlich sei, und habe sich ihren rasanten Aufstieg erarbeitet. Tate findet daher klare Worte: "Es gibt niemanden, der all den Erfolg, den sie gerade hat, mehr verdient hätte."

Vor allem menschlich ist sie von der Countrymusikerin begeistert. "Sie ist wirklich so freundlich, klug und schlagfertig – das wird schon nach einem einzigen Abend mit ihr deutlich", schwärmt Tate. Megan selbst hatte ihre Texte zuvor im Gespräch mit dem People-Magazine als "schonungslos ehrlich" bezeichnet. Über schmerzhafte Erlebnisse zu schreiben, falle ihr nicht immer leicht. In dieser Offenheit sehe sie jedoch Stärke und wolle damit besonders ihren jüngeren weiblichen Fans Mut machen: "Wenn ich diejenige sein kann, die ihnen sagt, dass alles gut werden wird, oder dass ich mich einmal so gefühlt habe und jetzt nicht mehr – dann finde ich das mutig, und ich fühle mich dadurch nicht schwächer." Seit ihrem Debütalbum "Lucky" aus dem Jahr 2023 ging es für Megan steil bergauf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tate McRae 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Moroney bei den CMT Music Awards, 2024

Anzeige Anzeige

Imago Tate McRae performt bei den MTV Video Music Awards 2025