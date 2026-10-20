Megan Moroneys Handyhintergrund befeuert Liebesgerüchte

Neue Nahrung für die Liebesgerüchte um Megan Moroney (29) und Christian Pulisic! Am Sonntag verließ die Sängerin nach ihrem Auftritt bei der "Victoria's Secret Fashion Show" den Veranstaltungsort in Los Angeles und hielt dabei offenbar ihr Smartphone für die wartenden Kameras sichtbar. Auf dem Sperrbildschirm scheint ein gemeinsames Foto der "Tennessee Orange"-Interpretin und des AC-Mailand-Fußballers zu sehen zu sein. Aufmerksame Fans werten die Aufnahme prompt als möglichen Hinweis auf eine Romanze zwischen den beiden. Megan und Christian werden bereits seit mehreren Monaten miteinander in Verbindung gebracht. Öffentlich äußern wollten sich die beiden zu den Spekulationen bislang allerdings nicht – weder eine Bestätigung noch ein Dementi gab es bisher. Ob das private Bild tatsächlich etwas über ihren Beziehungsstatus verrät oder lediglich einen vertrauten gemeinsamen Moment zeigt, ist daher weiterhin unklar.

Verbreitet wurden die Paparazzibilder, auf denen Megans Handyhintergrund zu erkennen sein soll, von DeuxMoi. Eine offizielle Bestätigung liefern die Bilder allerdings nicht. Da sich beide weiterhin bedeckt halten, bleibt offen, was genau hinter dem persönlichen Sperrbildschirm steckt. Noch im Sommer hatte die Countrysängerin in einem Interview sogar betont, während ihrer Tournee Single zu sein. Erst nach dem Ende der Konzertreise im Oktober wolle sie sich möglicherweise wieder auf Partnersuche begeben. Der Zeitpunkt sorgt nun für zusätzliche Aufmerksamkeit: Megans Tour ist beendet, während ihr auffälliger Sperrbildschirm nur wenige Monate nach diesen Aussagen die bereits kursierenden Liebesgerüchte erneut befeuert.

Über ihr Singleleben sprach Megan gegenüber Cosmopolitan ganz offen: "Es ist irgendwie aufregend, für jemanden zu schwärmen, und wenn meine Tour im Oktober vorbei ist und ich aus Europa zurück bin, gehe ich vielleicht wieder auf die Pirsch." Zugleich betonte sie: "Das Leben ist friedlich. Ich habe im Februar einen Hund bekommen. Das war alles, was ich die ganze Zeit brauchte – keinen Mann, sondern einen Hund." Auch Christians vorige Beziehung hatte für Schlagzeilen gesorgt. Seit 2024 war er mit der Profigolferin Alexa Melton liiert, die im April 2026 die Trennung via Social Media publik machte. Nach Kommentaren über ein Datingprofil ihres Ex stellte sie in ihrer Instagram-Story klar: "Ich habe falsche Informationen erhalten. Er ist kein Betrüger." Weitere Darstellungen stammten nicht von ihr. Zudem kündigte sie an, sich aus Respekt vor ihrer und Christians Privatsphäre nicht mehr dazu zu äußern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Moroney beim Victoria's Secret Fashion Show 2026 Event in Culver City

Anzeige Anzeige

Christian Pulisic im Juni 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Moroney performt bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles