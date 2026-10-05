Wayne Rooney lässt seine transplantierten Haare versichern

Wayne Rooney (40) geht beim Schutz seiner Haarpracht besonders auf Nummer sicher: Der frühere Stürmer von Manchester United und der englischen Nationalmannschaft hat seine Haare für alle Fälle versichern lassen. Das verrät der Fußballer in der aktuellen Folge seiner Disney-Plus-Dokuserie "The Real Rooneys". Wegen seines zunehmend dünner werdenden Haars unterzog er sich vor mehr als zehn Jahren gleich zwei Haartransplantationen. Mit dem Ergebnis scheint der Fußballstar immer noch zufrieden zu sein. Genau aus diesem Grund sei die neu gewonnene Fülle nun offenbar auch finanziell abgesichert. Andere Körperteile habe Wayne nach eigener Aussage dagegen nie versichern lassen. Die versicherte Frisur ist jedoch nicht Waynes einzige optische Veränderung.

Nachdem er sich während seiner aktiven Fußballkarriere die Nase gleich zweimal gebrochen hatte, ließ sie der ehemalige Everton-Profi operieren. Hinzu kommt, dass er zuletzt deutlich an Gewicht verlor. Ein medizinischer Eingriff soll jedoch nicht dahinterstecken: So sollen weniger Alkohol, eine ausgewogenere Ernährung und regelmäßige Einheiten im Fitnessstudio der Grund für den Gewichtsverlust sein. "Ich fühle mich großartig. Ich habe seit einer Weile nichts getrunken. Ich wollte mich einfach etwas gesünder fühlen und gesünder sein. Natürlich sind meine Essgewohnheiten viel besser, und ich trainiere", schilderte Wayne in der Serie. Dass die Gewichtsabnahme mit Ozempic zusammenhänge, streitet der Sportler entschieden ab. "Alle sagen, ich nehme dieses Spritzenzeug, aber das tue ich nicht – das wollte ich einfach klarstellen. Ich arbeite tatsächlich hart daran, besser auszusehen und gesünder zu sein", betont der Brite.

In "The Real Rooneys" steht nicht nur Waynes Optik im Vordergrund. Zusammen mit seiner Ehefrau Coleen Rooney (40) und den vier Söhnen Kai, Klay, Kit und Cass gewährt der einstige Torjäger private Einblicke in den Alltag der Familie. Seine Kinder sind inzwischen 16, 13, zehn und acht Jahre alt. Mit der ungewöhnlichen Versicherung für seine Haare ist Wayne unter bekannten Sportlern allerdings nicht allein. Bereits 2010 wurden die auffälligen Locken des damaligen American-Football-Stars Troy Polamalu für eine beachtliche Summe abgesichert. Doch nicht nur mit seinem Look, sondern auch mit seiner Ehe hatte Wayne zuletzt für Aufmerksamkeit gesorgt. Vor sieben Monaten zeigte sich Coleen nach einem Partyabend ihres Mannes in Manchester erst ohne, dann wieder mit Ehering.

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Imago Wayne Rooney im September 2025

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Imago Wayne Rooney im England-Trikot während eines Länderspiels, 2010

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Instagram / coleen_rooney Wayne und Coleen Rooney mit ihren vier Söhnen