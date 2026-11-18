Vanessa Mai (34) hat ihre ganz eigenen Red Flags offengelegt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Lola Weippert (30) beantwortete die Sängerin in ihrem Podcast "Schön laut" Fragen von ihren Followern und blickte dabei selbstkritisch auf einige ihrer Eigenheiten. Ganz oben auf ihrer Liste steht ihr Verhalten in Gesprächen. "Ich lasse nicht ausreden, das ist auf jeden Fall eine Red Flag", verriet Vanessa. Ihr sei bewusst, dass sie ihrem Gesprächspartner regelmäßig ins Wort falle. Dafür entschuldigte sich die Musikerin in der Folge auch direkt: "Ich grätsche wirklich oft ins Wort rein, das tut mir sehr leid." Doch damit war ihre schonungslose Bestandsaufnahme noch nicht beendet. Auch das nervöse Spielen an ihrem rechten Daumen zählt für Vanessa zu den Eigenschaften, die sie an sich als schwierig ansieht.

Besonders die Angewohnheit, an ihrem Daumen zu spielen, beschäftigt sie offenbar schon lange. Im Podcast erklärte sie, dass sie immer wieder an der Haut ihrer Finger herumspiele und diese dabei teilweise einreiße. Als Gründe dafür nannte sie "Nervosität, innere Unruhe". Das Verhalten begleitet die Sängerin nach eigener Aussage bereits seit einiger Zeit und dient ihr als eine Art Ausgleich. Eine mögliche Hilfe hat Vanessa ebenfalls schon ins Auge gefasst: Sie könnte sich einen speziellen Ring zulegen, an dem kleine Kugeln mit den Fingern hin- und hergeschoben werden können. So könnte sie sich beschäftigen, ohne ihre Haut zu strapazieren. Wesentlich humorvoller fiel ihr Geständnis zu einer weiteren vermeintlichen Red Flag aus. "Ich habe auch krasse Schrunden, würde ich sagen. Ich habe richtige Risse in meinen Fersen", scherzte die Musikerin.

Ihre Freundin Lola ordnete das Thema am Ende mit einem augenzwinkernden Kommentar ein: "Ich glaube, ab dem Moment, wo man in der Branche ist, hat man schon so einige Red Flags an sich, einfach grundsätzlich." Mit diesen Worten schlossen die beiden Freundinnen ihre selbstkritische Aufzählung ab. Schon zwei Monate zuvor hatten Vanessa und Lola in ihrem Podcast sehr persönliche Einblicke gegeben. Damals ging es um nackte Tatsachen in der Sauna – und die Freundinnen waren sich keineswegs einig.

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Sandra Ludewig Vanessa Mai, Sängerin

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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