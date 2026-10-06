Boy George nicht bei Gedenkfeier seiner Freundin erwünscht

Nach dem Tod seiner langjährigen Freundin Pam Hogg sorgt Boy George (65) jetzt mit einem bitteren Vorwurf für Aufsehen. Wie The Sun berichtet, teilte der Culture-Club-Sänger ein Foto der Modedesignerin und erinnerte daran, dass ihre Freunde sie an diesem Tag bei einer Gedenkfeier würdigen würden. "Ich erinnere mich an meine Freundin Pam Hogg, die heute von Freunden gefeiert wird. Ich wurde ausgeladen, aber ich bin im Geiste dabei", schrieb der Musiker zu dem Bild und fügte hinzu: "Gott segne dich, Pam." Die Designerin war im November 2025 im Alter von 74 Jahren gestorben.

Unter dem Posting meldeten sich daraufhin zahlreiche Fans zu Wort, die bestürzt auf Boy Georges Schilderung reagierten und dem Sänger Trost zusprachen. "Bleib stark, George, du musst nicht zu einer Feier eingeladen sein, um dich an deine Freundin zu erinnern", schrieb ein Follower laut The Sun. Ein weiterer Nutzer kommentierte: "Dich auszuladen, ist wirklich geschmacklos. Ich hoffe, du kannst ihren Tod allein oder mit anderen guten Freunden würdigen." Warum Boy George nach eigener Aussage nicht bei der Gedenkfeier dabei sein darf, ist bislang unklar. Eine genaue Erklärung dafür lieferte der Sänger bislang nicht. In den Kommentaren auf Instagram wird allerdings über politische Differenzen spekuliert.

Boy George und Pam Hogg verband eine Freundschaft, die über Jahrzehnte hinweg Bestand hatte. Wie The Sun berichtet, lernten sich die beiden bereits in den Achtzigerjahren im Londoner Blitz Club in Covent Garden kennen. Dort arbeitete der spätere Popstar an der Garderobe, bevor ihm mit Culture Club der große Durchbruch gelang. Auch nach seinem Aufstieg blieb der Kontakt bestehen. Der Sänger, der zuletzt beim ESC auf der Bühne stand, unterstützte seine Freundin über die Jahre bei zahlreichen Projekten. Nach ihrem Tod fand Boy George bewegende Worte für die Designerin: "Ich bin traurig, vom Tod von Pam Hogg zu erfahren, die ein echtes Original war und absolut jeden in der Londoner Mode- und Kunstszene kannte."

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Francois Durand/Getty Images Boy George bei der Dior Homme Menswear Fall/Winter 2017-2018 Show in Paris

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Getty Images Boy George, Sänger

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