San Marino holt Boy George auf die ESC-Bühne in Wien

Boy George (64) kommt zum Eurovision Song Contest nach Wien! Der Sänger wird im Mai gemeinsam mit Sängerin Senhit (46) für San Marino auf der ESC-Bühne stehen. Das hat Senhit nun selbst in einem Interview mit dem Fanportal EurovisionFun verraten. Auf die Frage, ob die Popikone wirklich live mit ihr auftreten werde, antwortete sie strahlend: "Absolut, ja, absolut!" Damit ist klar: Die Fans dürfen sich beim ESC 2026 in der österreichischen Hauptstadt auf einen ganz besonderen Auftritt freuen, bei dem der Kultstar Seite an Seite mit der ESC-Stammkandidatin performen wird.

San Marino schickt mit Senhit bereits zum dritten Mal dieselbe Künstlerin ins Rennen. Die Musikerin mit eritreischen Wurzeln hatte das Mini-Land, das komplett von Italien umgeben ist und nur rund 34.000 Einwohner hat, schon 2011 und 2021 beim ESC vertreten. In Wien tritt sie nun mit dem Song "Superstar" an – und hat sich dafür nicht nur in der Tonspur des Hitsongs prominente Unterstützung gesichert: Boy George, legendärer Frontmann der Band Culture Club, soll mit ihr auf der Bühne stehen. Beim nationalen Vorentscheid war der Brite noch nicht persönlich dabei, lediglich in einem Video eingeblendet, was viele Fans verunsicherte. Jetzt stellt Senhit aber klar: "Also ja, absolut, ihr werdet ihn auf jeden Fall sehen", kündigte sie im Interview an. Die gemeinsame Show für den Mai wollen die beiden demnächst im Detail ausarbeiten.

Für Boy George ist der Auftritt beim ESC ein weiterer auffälliger Karriereschritt in einer ohnehin bewegten Laufbahn. Der Sänger wurde in den 80ern mit Culture Club und Hits wie "Karma Chameleon" zum internationalen Superstar und prägt seit Jahrzehnten mit seinem extravaganten Stil die Popwelt. In den vergangenen Jahren war der Brite nicht nur musikalisch aktiv, sondern auch als Produzent und Schauspieler im Gespräch. Gleichzeitig sorgten seine Finanzen für Schlagzeilen, denn mit seiner Firma "Other Places Drama" soll er sich Medienberichten zufolge massiv verschuldet haben. Trotz solcher Turbulenzen sucht der Musiker immer wieder die große Bühne – mit dem ESC-Auftritt an der Seite von Senhit steht nun die nächste internationale Live-Show an, auf die sich Fans in ganz Europa einstellen können.

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Getty Images Boy George, Sänger

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Getty Images Sängrin Senhit, ESC-Vertreterin 2021 für San Marino

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Getty Images Boy George in New York, Oktober 2019