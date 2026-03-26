Chappell Roan soll "schwierigste" Hollywood-Berühmtheit sein

Chappell Roan (28) hat sich in Hollywood offenbar den Ruf erarbeitet, eine der schwierigsten Berühmtheiten zu sein. Die 28-jährige Sängerin geriet diese Woche erneut in die Kritik, nachdem ihr Sicherheitsmann die elfjährige Ada Law, Tochter von Schauspieler Jude Law (53), in einem Hotel in São Paulo zum Weinen gebracht haben soll. Der Vorfall ereignete sich laut Daily Mail, als das Mädchen mit ihrer Mutter Catherine Harding und ihrem Stiefvater, dem brasilianischen Fußballstar Jorginho Frello, im selben Hotel wie die Grammy-Gewinnerin untergebracht war. Jorginho schilderte den Vorfall auf Instagram und gab an, dass seine Stieftochter nach der Konfrontation mit dem Bodyguard "extrem aufgewühlt" gewesen sei. Chappell wies die Vorwürfe zurück und betonte in einem Video, sie habe niemanden angewiesen, mit dem Kind zu interagieren.

Trotz ihrer Stellungnahme fällt es einigen schwer, die Entschuldigung zu akzeptieren. Ein Insider sagte gegenüber der Daily Mail, dass diejenigen, die eng mit der Sängerin zusammenarbeiten, sich wünschen würden, "dass sie netter ist, bevor es zu spät ist". Die Quelle fügte hinzu: "Ihre Einstellung ist nicht die beste. Manche nennen es Diva-Verhalten, andere nennen es einfach nur zickig. Es ist schade, denn sie ist unglaublich talentiert, und es wäre eine große Enttäuschung, wenn sie alles, was sie sich aufgebaut hat, selbst ruiniert." Ein weiterer Insider warnte, dass viele bereits von ihrem bisherigen Verhalten "getäuscht" worden seien und es für Chappell nun das Beste wäre, "Verantwortung zu übernehmen, anstatt sich ein noch tieferes Loch zu graben".

Die Musikerin ist in der Vergangenheit bereits mehrfach durch schwieriges Verhalten aufgefallen. Bei den MTV VMAs im September 2024 stritt sie sich auf dem roten Teppich mit einem Fotografen und herrschte ihn an: "Du halt die Fresse! Nein. Nicht ich, Schlampe!" Einen Monat später konfrontierte sie bei der Premiere von Olivia Rodrigos (23) Konzertfilm einen weiteren Fotografen und warf ihm vor, bei den Grammys unhöflich zu ihr gewesen zu sein. Seitdem gehen regelmäßig Videos viral, in denen die Sängerin Fans oder Paparazzi beschuldigt, sie zu "belästigen" oder zu "stalken". Anfang März meldete sich sogar Sänger Boy George (64) öffentlich zu Wort und mahnte Chappell: "Steh zu deinem Ruhm. Die Welt liegt dir zu Füßen – hör auf, sie zu treten!"

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Getty Images Chappell Roan bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Chappell Roan bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Boy George, Sänger