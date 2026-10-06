Frisch verheiratet: Jenefer Riili verrät Hochzeitsdetails

Jenefer Riili (33) hat Ja gesagt: Am 19. September gab die Schauspielerin ihrem Partner Daniel Wein standesamtlich das Jawort. Im Promiflash-Interview spricht sie nun erstmals ausführlicher über ihren großen Tag – und der fiel bewusst sehr persönlich aus. Viel Zeit für die Planung blieb dem Paar dabei nicht: Innerhalb von rund sechs Wochen stellten die beiden ihre Trauung auf die Beine. Gefeiert wurde im kleinen Kreis, eingeladen waren lediglich die Familien und die engsten Freunde. Im Anschluss an die Zeremonie gab es bereits eine kleine Feier im überschaubaren Rahmen. Für Jenefer und Daniel war die standesamtliche Hochzeit allerdings erst der erste Schritt: Die kirchliche Trauung und das große Fest sollen im kommenden Jahr folgen.

Wie es sich anfühlt, nun offiziell verheiratet zu sein, verrät die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit ebenfalls im Promiflash-Interview. "Es ist total schön, das Familiengefühl ist einfach noch größer geworden", schwärmt sie. Auch über die Gestaltung ihres Hochzeitstages spricht Jenefer offen: "Ganz intim und klein. Eine kleine Feier gab es auch schon, aber die große Feier folgt nach der kirchlichen Hochzeit", erklärt sie. Die standesamtliche Trauung war für das Paar also bewusst im kleinen Kreis gehalten. Der große Hochzeitstag steht jedoch noch bevor: 2027 wollen Jenefer und Daniel ihre kirchliche Trauung feiern und anschließend auch das große Fest mit Familie und Freunden nachholen.

Öffentlich gemacht hatten Jenefer und Daniel ihre Hochzeit bereits zuvor mit einem aufwendig produzierten Video auf Instagram. In den romantischen Aufnahmen präsentierten sich die frisch Vermählten in ihren Hochzeitslooks, liefen Hand in Hand durch das Bild, warfen einen Ring in die Luft und küssten sich innig. Unterzeichnet war der Beitrag mit ihrem gemeinsamen Nachnamen Wein – ein klares Zeichen dafür, dass die beiden nun auch offiziell als Ehepaar durchs Leben gehen. Konkrete Details zur kleinen Gästerunde und ihren weiteren Hochzeitsplänen verriet die 33-Jährige zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Erst im Gespräch mit Promiflash gibt sie nun Einblicke in die intime Feier und erzählt, was im kommenden Jahr noch auf sie und Daniel wartet.

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Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili, Mai 2026

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Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Daniel Wein, August 2025

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Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Daniel Wein, August 2026