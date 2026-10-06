Jenefer Riili gewährt Einblick in schönsten Hochzeitsmoment

Jenefer Riili (33) hat ihrem Partner Daniel Wein vor Kurzem das Jawort gegeben – und spricht nun über den Moment, der ihr von ihrer standesamtlichen Trauung besonders in Erinnerung geblieben ist. Im Promiflash-Interview erzählt sie von einem ganz persönlichen Augenblick zu zweit, fernab eines großen Auftritts vor Publikum. "Nachdem beim Standesamt alle schon rausgegangen sind, sind wir noch einen kurzen Moment geblieben, haben uns angeschaut und gleichzeitig gesagt: 'Jetzt ist es für immer.' Das war ein sehr schöner Moment", schwärmt die Schauspielerin. Abseits von Trubel und neugierigen Blicken konnten Jenefer und Daniel den Moment ganz für sich genießen – mit dem Bewusstsein, gerade den Bund fürs Leben geschlossen zu haben. Mit ihrer Schilderung gewährt die Schauspielerin einen persönlichen Einblick in einen Augenblick, den außer den beiden niemand miterlebt hat.

Wie es nach der Hochzeit weitergeht, verrät Jenefer gegenüber Promiflash ebenfalls – zumindest teilweise. Zunächst wollen die frisch Vermählten ein paar gemeinsame Tage verbringen, die sowohl sportliche Aktivitäten als auch Erholung bereithalten sollen. Was darüber hinaus geplant ist, behält Jenefer allerdings noch für sich. "Danach lasst euch einfach überraschen. Erst mal gibt es jetzt noch fleißig Wedding-Content!", kündigt sie an. Für weitere Familiennews sorgte am selben Tag ihre Schwester Alessandra: Sie ist mit ihrem Partner Antonio verlobt und erwartet zudem ihr erstes Kind. Jenefer war sogar in die Planung und Organisation des Heiratsantrags eingebunden. Weitere Einblicke dazu soll es künftig auf ihrem Kanal geben. Über das doppelte Glück ihrer Schwester sagt sie: "Ich bin extrem stolz und freue mich sehr für sie. Sie ist einfach meine beste Freundin."

Öffentlich gemacht hatte Jenefer ihre Hochzeit zuvor mit einem Video auf Instagram. Wie sie gegenüber Promiflash verriet, gaben sie und Daniel sich am 19. September das Jawort. Viel Zeit für umfangreiche Vorbereitungen blieb dem Paar dabei nicht: Innerhalb von rund sechs Wochen stellten die beiden ihre standesamtliche Trauung auf die Beine. Gefeiert wurde bewusst im engsten Kreis, dabei waren lediglich die Familie und die allerengsten Freunde. Im Anschluss an die Zeremonie gab es bereits eine kleine Feier. "Ganz intim und klein. Eine kleine Feier gab es auch schon, aber die große Feier folgt nach der kirchlichen Hochzeit", erklärte Jenefer.

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Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Daniel Wein, Juli 2026

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Instagram / alessandra_riili Alessandra und Jenefer Riili

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Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Daniel Wein, August 2025