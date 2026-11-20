Die Weihnachtsfilmsaison 2026 hat begonnen und bringt jede Menge Starpower mit. Seit Anfang November veröffentlichen vor allem Netflix und die digitalen Shops neue Familienkomödien, romantische Liebesgeschichten und Romanverfilmungen. Schon seit dem 4. November ist bei Netflix "Winstead: Ein Hund feiert Weihnachten" mit Dennis Quaid (72) und Milo Ventimiglia (49) abrufbar. Eine Woche später kam "The Gospel of Christmas" dazu, in dem Durrell "Tank" Babbs und Fantasia Barrino zu sehen sind. Seit dem 12. November können Fans außerdem die schwedische Komödie "Nur bis Weihnachten" streamen. Wer Filme lieber digital kauft, findet "12 Dates bis Weihnachten" mit Lucy Hale (37) und Ian Harding (40) in den Onlineshops. Ganz neu ist "Guarding Stars" bei Netflix verfügbar. Leighton Meester (40) spielt darin eine Personenschützerin, die sich als Freundin eines bedrohten Filmstars ausgeben muss. Neben ihr gehören Jared Padalecki (44), Andie MacDowell (68) und Noah LaLonde zum prominenten Cast der romantischen Weihnachtskomödie.

In den kommenden Wochen wächst die Auswahl weiter. "Clashing Through the Snow" mit Christopher Briney (28) und Michelle Randolph (29) soll voraussichtlich am 23. November bei Prime Video starten. Der Film ist lose an "Ein Ticket für zwei" angelehnt und schickt zwei rivalisierende Kollegen auf einen ungewollten Roadtrip. Netflix zeigt ab dem 24. November die Romcom "All for Christmas". Darin geht es um eine Podcasterin, eine Dating-App und einen mysteriösen Handwerker. Am 2. Dezember folgt bei Netflix "In a Holidaze" mit Maddie Ziegler (24). Ihre Figur Mae steckt in einer Zeitschleife und erlebt die Weihnachtsferien immer wieder. Am selben Tag startet exklusiv bei Prime Video "Geklaute Weihnachten" mit Arnold Schwarzenegger (79) als Santa Claus. Nachdem sein roter Sack gestohlen wurde, muss er das Fest retten. Dabei helfen ihm Vance, gespielt von Alan Ritchson, dessen Tochter und ein paar Außenseiter. Auch im Kino wird es weihnachtlich: Auf "Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte" mit Johnny Depp (63) folgen "Auf der Suche nach der Weihnachtswerkstatt" am 26. November, "Violent Night 2" mit David Harbour (51) und Kristen Bell (46) am 3. Dezember sowie "Der Kater mit Hut" am 10. Dezember.

In mehreren Filmen stehen bekannte Stars in neuen Rollen vor der Kamera. Lucy und Ian spielen schon zum zweiten Mal ein Liebespaar – zuvor waren sie zusammen in Pretty Little Liars zu sehen. Arnold dreht zum ersten Mal seit "Versprochen ist versprochen" aus dem Jahr 1996 wieder eine Weihnachtskomödie. Johnnys Auftritt als Ebenezer Scrooge wurde schon im Sommer bei der San Diego Comic-Con mit einem Trailer vorgestellt. Paramount hatte bereits im April auf der CinemaCon erste Szenen gezeigt. Die neue Version verbindet den hartherzigen Weihnachtsmuffel stärker mit einer Geistergeschichte, bleibt mit einer Freigabe ab zwölf Jahren aber auch für ein jüngeres Publikum zugänglich. Mehrere Streamingfilme greifen ebenfalls auf literarische Vorlagen zurück: "Guarding Stars" basiert auf Katherine Centers Roman "The Bodyguard", "In a Holidaze" auf dem gleichnamigen Bestseller von Christina Lauren und "12 Dates bis Weihnachten" auf einem Roman von Jenny Bayliss.

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Imago Arnold Schwarzenegger als Weihnachtsmann in "Geklaute Weihnachten", 2026

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Getty Images Kristen Bell bei den 32. Actor Awards in Los Angeles, März 2026

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