Günther Jauch rettet einen Schüler nach dieser WWM-Panne

Beinahe wäre das Quizabenteuer von Marco Schwarz schon nach wenigen Minuten vorbei gewesen. Der 18-jährige Abiturient trat am Montag in der Vorrunde der "3-Millionen-Euro-Woche der Generationen" bei Wer wird Millionär? an – und leistete sich ausgerechnet schon bei der 1.000-Euro-Frage einen Patzer. Gefragt war, wie Parkett korrekt gewischt wird. Dumm nur: Der Internatsschüler kennt aus seiner Wohngemeinschaft lediglich Teppichboden und legte sich voreilig auf "sonnentrocken" fest. Zu seinem Glück hatte die Produktion seine Antwort zu diesem Zeitpunkt noch nicht final eingeloggt. Moderator Günther Jauch (70) griff daher ein und versuchte, den Kandidaten zur richtigen Lösung zu führen, statt das Spiel bereits an dieser Stelle zu beenden. "Bei Ihren Eltern gibt es doch Parkett – Internatseltern haben immer Parkettböden", gab er auffallend konkret zu bedenken. Marco blieb dennoch skeptisch: "Ich habe das Gefühl, Sie wollen mich sehr verunsichern." Günther kehrte damit zu seiner trockenen Art zurück und schloss: "Sie sind Ihres Glückes Schmied."

Immerhin konnte der Schüler die Optionen "regennass" und "wolkendunstig" recht schnell ausschließen. Zwischen seinem ersten Tipp "sonnentrocken" und der korrekten Lösung "nebelfeucht" schwankte er allerdings weiter. Also setzte Marco den 50:50-Joker ein – mit dem denkbar schlechtesten Ergebnis: Genau diese beiden Antworten blieben stehen. "Das ist eine Sauerei", kommentierte Günther, der seit 1999 das prägende Gesicht der RTL-Sendung ist, das wenig hilfreiche Resultat. Trotz des verpufften Jokers entschied sich der Abiturient am Ende doch für "nebelfeucht" – und lag damit richtig. Danach setzte er sein Spiel munter fort und erspielte sich zunächst stolze 16.000 Euro. Damit qualifizierte er sich erfolgreich für die Finalshow am Donnerstag, in der er die Chance hat, seinen bisherigen Gewinn weiter zu erhöhen. Die Spezialwoche läuft noch bis Donnerstag jeweils um 20.15 Uhr bei RTL, vorab sind die Folgen bereits bei RTL+ abrufbar.

Das Konzept der "3-Millionen-Euro-Woche der Generationen" sieht vor, dass die Altersgruppen zunächst getrennt voneinander gegeneinander antreten. Am Montag rätselten acht 18-Jährige um die Wette, am Dienstag ist die Generation Ü30 an der Reihe und am Mittwoch nehmen Rentnerinnen und Rentner auf dem Ratestuhl Platz. Um ins große Finale am Donnerstag einzuziehen, müssen die Kandidaten in ihrer Vorrunde mindestens 16.000 Euro gewinnen. Marco erreichte diese Summe um Haaresbreite und darf somit weiter um einen möglichen Gewinn von bis zu drei Millionen Euro spielen. Diesen Maximalbetrag konnte bislang allerdings noch niemand mit nach Hause nehmen. Den bisherigen Bestwert des Specials hält Anja Beyer, die im Jahr 2022 insgesamt 290.000 Euro erspielte.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026