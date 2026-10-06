Harry Styles wird wieder Onkel: Gemma erwartet zweites Baby

In der Familie von Harry Styles (32) gibt es erneut Nachwuchs: Seine Schwester Gemma Styles erwartet ihr zweites Kind mit ihrem langjährigen Partner Michal Mlynowski. Die Autorin, Podcasterin und Mental-Health-Aktivistin verkündete die frohe Nachricht auf Instagram. Dazu teilte sie ein Spiegelselfie, auf dem sie in einem gestreiften Oberteil posiert und ihren bereits deutlich gewachsenen Babybauch präsentiert. Für die Ankündigung wählte sie eine Anspielung auf die Welt der Computerspiele: "Bereit, Spieler zwei!", schrieb sie zu der Aufnahme. Für Gemma ist es die zweite Schwangerschaft, für das Paar das zweite Kind. Die beiden haben bereits eine zweijährige Tochter, deren Namen sie bislang nicht öffentlich gemacht haben. Wann genau das Kind zur Welt kommen soll, verriet die werdende Zweifachmama in ihrem Beitrag nicht.

Unter dem Posting sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche von Freunden, Fans und Familienmitgliedern. Besonders liebevoll meldete sich Gemmas Mutter Anne Twist zu Wort und kommentierte schlicht: "Ich liebe dich, mein Schatz." Die werdende Zweifachmama selbst nahm die Ankündigung mit einer ordentlichen Portion Humor. Zusätzlich teilte sie einen Spruch, der sich darüber lustig macht, dass zwei Erfahrungen noch lange nicht ausreichen, um auf einem Gebiet wirklich Expertin zu sein. Außerdem gab Gemma ihrer Community einen ersten Einblick in ihre Schwangerschaftsgelüste: Auf einem weiteren Foto waren Würstchen, eingelegte Zwiebeln und Weintrauben zu sehen.

Dass Gemma ihren Babybauch diesmal offen zeigt, ist durchaus bemerkenswert. Ihre erste Schwangerschaft hielt sie komplett aus der Öffentlichkeit heraus, um ihrer Tochter ein geschütztes Aufwachsen zu ermöglichen. Selbst bei den letzten Konzerten von Harrys "Love On Tour" war sie damals dabei, ohne dass ihr Bauch auffiel. Im Februar 2024 kam das Mädchen schließlich zur Welt. Auch das Gesicht ihrer Tochter und weitere persönliche Details halten Gemma und Michal weiterhin aus der Öffentlichkeit heraus. Das Paar ist seit 2015 zusammen – zu den ersten gemeinsamen Dates gehörte ein One-Direction-Konzert von Gemmas jüngerem Bruder. Wie eng das Verhältnis der Geschwister bis heute ist, zeigte sich zuletzt bei Harrys Auftritten im Wembley-Stadion. Dort bezeichnete Gemma ihn laut Daily Mail nicht nur als ihren Bruder, sondern auch als Onkel und besten Freund.

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Instagram / gemmastyles Gemma Styles, Oktober 2026

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Instagram / annetwist Harry Styles und seine Schwester Gemma im Wembley-Stadion, 2026

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Instagram / gemmastyles Gemma Styles mit ihrem Partner und Baby

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