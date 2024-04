Deshalb hielt Harry Styles' Schwester Schwangerschaft geheim

Harry Styles (30) kann sich seit wenigen Tagen über ein neues Familienmitglied freuen. Gemma, die Schwester des einstigen One Direction-Stars, bekam vor wenigen Wochen zum allerersten Mal Nachwuchs. Obwohl sie die frohe Botschaft inzwischen mit einem süßen Schnappschuss im Netz mit ihren Fans teilte, hatte sie die Schwangerschaft lange Zeit geheim gehalten. Nun verrät sie den Grund für ihre Heimlichtuerei. "Um ehrlich zu sein, war es eine Mischung aus verschiedenen Dingen, einige mehr und einige weniger persönlich. Ich wollte bis nach einigen späteren Scans warten", schreibt die 33-Jährige auf Instagram.

Zunächst habe sie gedacht, sie könne ihren Bauch nicht sehr lange verstecken, während sie ihren berühmten Bruder auf dessen Welttournee unterstützte. Jedoch kam alles anders, wie die Neu-Mama weiter berichtet: "Aber dann habe ich es geschafft, ihn unter Verschluss zu halten und schließlich dachte ich: 'Ich glaube, ich schaffe es bis zum Ende.'" Letztlich kam es so, wie es kommen musste und die Schwangerschaft blieb bis zur überraschenden Geburt ein absolutes Geheimnis. Die Entscheidung, ihre Reise zu ihrem persönlichen Glück nicht an die Öffentlichkeit zu tragen, bereut Gemma jedoch auch heute keineswegs. Im Gegenteil sogar, meint sie: "Das fühlte sich für uns wie die richtige Entscheidung an."

Um ihre zuckersüßen News mit ihrer Community zu teilen, postete die frischgebackene Mama damals auf Social Media ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie erstmals mit ihrem Partner und der gemeinsamen kleinen Tochter zu sehen war. "Hallo aus dem Mutterschaftsurlaub! Ich habe mir eine Auszeit genommen, um die sichere Ankunft unseres kleinen Mädchens zu gewährleisten", schrieb sie dazu. Freudestrahlend blickte das Paar auf dem Schnappschuss in die Kamera, während ihr Wonneproppen in einer Babytrage an der Brust seines Papas verharrte.

Instagram / gemmastyles Gemma Styles mit ihrem Baby

Instagram / gemmastyles Gemma Styles mit ihrem Partner und Baby

