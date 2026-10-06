Nach Scheidungsgerüchten zeigen die Obamas ihre Liebe

Monatelang kursierten Spekulationen über eine mögliche Trennung – doch Barack (65) und Michelle Obama (62) wirken den Gerüchten nun deutlich entgegen. Der Ex-US-Präsident und die frühere First Lady feierten am 3. Oktober 2026 ihren 34. Hochzeitstag und widmeten einander auf Instagram Liebesbotschaften. Barack Obama teilte ein inniges Porträt, auf dem die beiden eng umschlungen zu sehen sind. Dazu schrieb er: "Alles Gute zum Hochzeitstag, @MichelleObama! Ich bin noch immer der glücklichste Mann der Welt, weil ich mit dir zusammen bin." Michelle ließ ihre gemeinsame Geschichte mit einer Sammlung aus Fotos und Videos Revue passieren – von den ersten Dates über die Hochzeit und ihre Jahre im Weißen Haus bis hin zu aktuelleren privaten Schnappschüssen. "Dich zu lieben, wird immer schöner! Alles Gute zum Hochzeitstag, @BarackObama. Auf viele, viele weitere Jahre voller Freude, Lachen und gemeinsamer Erinnerungen", schrieb sie dazu auf Instagram.

Seit ihrer Hochzeit haben die Obamas gemeinsam einiges erlebt – unter anderem zwei Amtszeiten im Weißen Haus. In einem vor Kurzem geführten Interview sprachen der Politiker und die Autorin ausführlich über ihre lange Beziehung und darüber, welche Rolle der Partner im Leben des anderen spielt. Barack erinnerte sich dabei an seine Gefühle zu Beginn der Beziehung. "Ich wusste es fast sofort – und offenbar habe ich eine ziemlich gute Wahl getroffen –, dass sie eine einzigartige Frau mit der Integrität und dem Charakter, der Klugheit und den Werten war, die mich zu einem besseren Menschen machen würden", erklärte er laut OK!. Und weiter führte er aus: "Allein mit ihr zusammen zu sein, machte mich besser, und das tut sie noch immer."

Michelle erinnerte sich in dem Interview außerdem an die Anfänge der Liebe. Barack habe damals in der kleinen Wohnung eines Freundes gelebt – und das ohne Klimaanlage. Für ein Eis seien sie zu Baskin-Robbins gegangen, wo es auch zum ersten Kuss gekommen sei. Über den Rückhalt ihres Mannes sagte Michelle laut OK!: "Er gab mir den Mut. Er war mein Halt. Er sagte sinngemäß: 'Ich bin für dich da.' Und egal, wie schwer es war, durch all die Höhen und Tiefen, er ist für mich da." Barack beschrieb die gegenseitige Unterstützung wie folgt: "Und sie gibt mir Bodenhaftung und Halt." Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Sasha und Malia.

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michelleobama Barack und Michelle Obama

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Imago Barack Obama und Michelle Obama spielen mit den Hunden Sunny und Bo im Blue Room des Weißen Hauses

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Imago Barack Obama mit Michelle Obama, Malia und Sasha sowie den Hunden Bo und Sunny im Rosengarten des Weißen Hauses an Ostersonntag 2015