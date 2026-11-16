Spuckattacke & Ausraster: Melissa weint in Runde der Schande

Für Melissa Hofman gehts ans Eingemachte: Die Reality-TV-Newcomerin muss sich der berüchtigten "Runde der Schande" stellen. In der aktuellen Folge von Das große Promi-Büßen blickt sie gemeinsam mit Moderatorin Olivia Jones (56) auf ihre Zeit in der "Realitystar Academy" zurück. Dort hatte sie eher mit negativem Verhalten auf sich aufmerksam gemacht. Olivia präsentiert ihr zunächst Szenen, in denen Melissa über das Aussehen anderer lästert und Bodyshaming betreibt. Noch heftiger fällt ein weiterer Clip aus: Nachdem ein Mitstreiter sie zur Weißglut getrieben hatte, spuckte sie ihm ins Gesicht. Beim Anblick dieser Spuckattacke kann die Reality-TV-Bekanntheit ihre Tränen nicht mehr zurückhalten: "Es ist so beschämend. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist das Letzte, das ist ja noch unter der Erde, so ein Verhalten."

Das Bodyshaming streitet Melissa inzwischen nicht mehr ab. Ihre verbalen Attacken rechtfertigt sie damit, dass sie verletzt worden sei. "Ich bin ein Mensch, der in einen Schutzmechanismus übergeht. Wenn sie mich verletzt, will ich sie auch verletzen", schildert sie in der Show. Olivia hält ihr aber nicht nur ihre emotionalen Ausbrüche vor Augen. Die Dragqueen aus Hamburg zeigt der Influencerin aktuelle Ausschnitte aus dem Büßercamp. Es ist zu sehen, wie Melissa für ihre Mitstreiter Tee kocht, ihnen Decken bringt und hilfsbereit ist. Das sei ihr wahres Ich, betont Melissa. Solange ihr niemand einen Anlass gebe, gemein zu werden, sei sie freundlich und gebe "110 Prozent". Die Content Creatorin behauptet: "Ich bin ein hochsensibler Mensch, der hochsensibel reagiert."

Aber nicht alle kaufen Melissa die Tränen und die Reue ab – einige bleiben eher skeptisch. Nadja Großmann ist sich nicht sicher, ob ihre Mitstreiterin gute Miene zum bösen Spiel macht. Sahel findet ebenfalls deutliche Worte und meint zu Melissa: "Ich weiß nicht, ob du real oder fake bist. Du bist irgendwie ein Arschkriecher, muss ich sagen." Rückendeckung bekommt der Realityneuling dagegen von Georgina Fleur (36). Die Mutter einer Tochter vermutet, dass ihre Mitstreiterin in ihrem ersten Format bewusst provoziert hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen: "Ich denke, dass Melissa in dem ersten Format Vollgas gegeben hat, um stattzufinden. Aber ich kenne hier eine ganz andere Melissa, eine ganz liebe Melissa, die den Haushalt schmeißt, super liebevoll und fürs Team da ist, was ich total an ihr liebe." Sahels Einschätzung teilt sie deshalb nicht und entgegnet Melissa: "Für mich bist du keine Schleimerin."

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Joyn Melissa Alicja Hofman in "Das große Promi-Büßen"

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Joyn Melissa Hofman und Olivia Jones, Runde der Schande in "Das große Promi-Büßen"

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