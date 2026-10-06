Termin steht: Familie lädt zur Trauerfeier für Ralf Richter

Bochum nimmt am Samstag, den 10. Oktober 2026, Abschied von Ralf Richter (†69). Der Schauspieler starb am 14. September im Alter von 69 Jahren. Die Trauerfeier beginnt um 17 Uhr an der Jahrhunderthalle. Dort kommen seine Kinder Maxwell Richter und Aline Richter mit weiteren Angehörigen, Freunden, langjährigen Weggefährten und Kollegen aus der Schauspielbranche zusammen. Im Mittelpunkt des Abends sollen die Erinnerung an den Verstorbenen, die gemeinsame Trauer und die Dankbarkeit für sein Leben stehen. Für einen besonderen Blickfang ist ebenfalls gesorgt: Wie Bild berichtet, soll vor der Jahrhunderthalle der glänzende Mercedes stehen, den Ralf als Kalle Grabowski im Kultfilm "Bang Boom Bang" fuhr. Damit wird bereits vor Beginn der Feier an eine Figur erinnert, die einen festen Platz in seiner Karriere einnahm und mit der ihn zahlreiche Kinofans bis zuletzt verbanden.

An der Jahrhunderthalle sollen all jene zusammenkommen, die den Schauspieler persönlich kannten, mit ihm gearbeitet oder seinen Lebensweg über Jahre begleitet haben. Nach dem offiziellen Abschied soll die Gemeinschaft nicht sofort auseinandergehen. Bei kleinen Snacks möchten die Angehörigen mit den Gästen noch etwas verweilen, Gespräche führen und persönliche Geschichten über Ralf austauschen. Welcher Gedanke die Angehörigen dabei leitet, machen sie in ihrer Einladung deutlich. "Was bleibt, sind die Menschen, die wir im Herzen tragen, und die Erinnerungen, die uns für immer begleiten", heißt es dort. Die Familie spricht zudem von "tiefer Dankbarkeit für ein erfülltes und außergewöhnliches Leben". Der Abend ist damit weniger als stiller Trauerakt angelegt. Vielmehr soll das gemeinsame Erinnern an den Verstorbenen im Zentrum stehen.

Ralf hinterlässt seine beiden Kinder Maxwell und Aline, die die Trauerfeier gemeinsam mit der weiteren Familie planten. Im Vorfeld der Beerdigung baten sie um Spenden, um Ralfs Abschied besonders würdevoll gestalten zu können. Der Darsteller war über Jahrzehnte in Filmen und Serien zu sehen und machte sich mit seiner markanten, direkten Art einen Namen. Viele Zuschauer nahmen ihn deshalb nicht nur als Schauspieler, sondern auch als echtes Ruhrpott-Original wahr. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählt der Film "Das Boot". Daneben übernahm er zahlreiche Fernsehrollen und war zudem in der Serie "Offscreen" zu sehen. Besonders eng blieb sein Name jedoch mit Kalle Grabowski aus "Bang Boom Bang" verbunden. Genau diese Verbindung greift auch der Mercedes auf, der vor der Jahrhunderthalle aufgestellt wird. Der Wagen aus dem Film schafft bei der Trauerfeier eine ganz persönliche Brücke zu dem Schauspieler und zu einem seiner größten Leinwanderfolge.

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Imago Ralf Richter, Juli 2024

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Andreas Rentz/Getty Images Maxwell und Ralf Richter auf der "Nicht mein Tag"-Premiere in Bochum

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Andreas Rentz/Getty Images for Sony Pictures Ralf Richter

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