Freunde und Familie nehmen Abschied von Ralf Richter

Familie, Freunde und Fans von Ralf Richter (†69) trauern noch immer. Der Schauspieler ist am 14. September im Alter von 69 Jahren verstorben. Im Dampfgebläsehaus der Bochumer Jahrhunderthalle haben am vergangenen Samstag bei seiner Trauerfeier nun alle ein letztes Mal Abschied genommen. Rund 200 Trauergäste hatte sein Sohn Maxwell Richter zu der Feier eingeladen, wie Bild berichtet. Vor der Halle kamen zusätzlich Hunderte Fans zusammen – für sie liefen auf einer großen Leinwand Filmausschnitte mit dem Ruhrpottstar.

Unter den prominenten Gästen waren unter anderem "Der letzte Bulle"-Star Henning Baum (54), Regisseur Peter Thorwarth, Schauspieler Claude-Oliver Rudolph sowie Kalle Schwensen und Martin May, ein "Das Boot"-Kollege von Ralf. "Seine echte Art ist für mich immer ein Vorbild gewesen. Ein herzliches 'Glück auf', Ralle!", fand Henning rührende Worte für den verstorbenen TV-Star. Der Ort der Trauerfeier im Herzen des Ruhrgebiets passte dabei zu dem Schauspieler, der wie kaum ein anderer mit der Region verbunden war.

Den Mittelpunkt der Zeremonie bildete allerdings die Rede von Maxwell. Ralfs Sohn sprach nicht über den gefeierten Leinwandstar, sondern über den Mann, den er zu Hause als seinen Vater erleben durfte. "Für viele war er Kalle Grabowski. Für viele war er Frenssen aus 'Das Boot'. Für viele war er eine Kultfigur des deutschen Films. Aber für mich war er etwas viel Größeres. Er war mein Vater", schwärmte er. Sein Vater sei Vorbild und Inspiration gewesen, zugleich sein größter Kritiker, sein größter Motivator und sein größter Fan. Von ihm habe er gelernt, den eigenen Weg zu gehen, Haltung zu zeigen und sich nicht zu verbiegen. Am schwersten wiegt für die Familie nun das Fehlen im Alltag. Abschließend wandte sich Maxwell direkt an Ralf: "Papa, ich bin stolz auf dich. Auf den Menschen, der du warst. Auf den Schauspieler, der du warst. Auf deinen Weg. Auf alles, was du geschaffen hast. Aber vor allem bin ich stolz darauf, dein Sohn zu sein."

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Sascha Steinbach/Getty Images Ralf Richter

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Imago Henning Baum, Oktober 2025

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