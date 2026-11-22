Uma Thurman (56) ist ganz begeistert von der Hochzeit ihrer Tochter Maya Hawke (28). In der US-Sendung "CBS Mornings" kam die Schauspielerin jetzt ins Schwärmen und nannte die Feier "wunderschön". Die Stranger Things-Darstellerin hatte am diesjährigen Valentinstag in New York dem Musiker Christian Lee Hutson das Jawort gegeben. Mehr wollte die "Kill Bill"-Darstellerin trotz ihrer Freude über die Feier im Interview aber nicht ausplaudern. Der Grund für ihre Zurückhaltung: Uma möchte ihrer Tochter nichts vorwegnehmen. Maya soll selbst entscheiden, was sie über die private Zeremonie mit der Öffentlichkeit teilt und was sie lieber für sich behält.

Hinter Umas Schweigen steckt nämlich eine Vereinbarung zwischen Mutter und Tochter. "Sie und ich haben eine Regelung, und zwar wurde sie dazu erzogen, ihre eigene Stimme zu haben", erklärte sie. Unmissverständlich fügte sie hinzu: "Und wissen Sie was? Ich werde nicht für sie sprechen. Denn sie kann das besser als jeder andere." Ihren Stolz konnte die Schauspielerin dennoch nicht verbergen. Sie verriet, dass sie Maya gerne dabei zusehe, wie diese in ihrer Karriere "alles rockt".

Einige Details über den Hochzeitstag sind trotzdem bekannt. Die Braut trug ein maßgeschneidertes Kleid von Prada mit U-Boot-Ausschnitt und üppigem Rock. Auch Christian setzte auf das Modehaus und gab Maya in einem eigens für ihn angefertigten Smoking das Jawort. Unter den Gästen waren auch die "Stranger Things"-Stars Finn Wolfhard (23), Gaten Matarazzo (24), Caleb McLaughlin (25), Sadie Sink (24), Natalia Dyer (29), Charlie Heaton (32) und Joe Keery (34).

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Pascal Le Segretain/Getty Images Uma Thurman mit ihrer Tochter Maya Hawke, 2019

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Getty Images Maya Hawke und Uma Thurman bei der Room To Grow 25th Anniversary Gala in New York City, Oktober 2023

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